Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 20χρονου και 25χρονου. Εναντίον τους εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν περίπολο της Αστυνομίας, εντόπισε σε δρόμο της Λευκωσίας, τη δεύτερη γυναίκα, τραυματισμένη. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της περιοχής, νεκρή η 44χρονη.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σωρού της 44χρονης, κατέδειξε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί εντός των επόμενων ωρών στο διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανασύσταση της σκηνής παρουσία των ανακριτών.

Καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών ενδέχεται να αποδειχθεί και η μαρτυρία της 41χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση. Οι Αρχές αναμένουν να λάβουν κατάθεση από την ίδια εντός της ημέρας, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας της θα το επιτρέψει.