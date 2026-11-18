Στο βίντεο, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχειρεί να σταθμεύσει το όχημά του ανάμεσα σε δύο ήδη παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ωστόσο η προσπάθειά του δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε.

Παρά τον διαθέσιμο χώρο, η διαδικασία στάθμευσης φαίνεται να δυσκολεύει τον οδηγό, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε ΕΔΩ βίντεο με την αποτυχημένη προσπάθεια παρκαρίσματος.