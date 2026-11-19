Κάθε φορά που τρώμε, δεν τρέφουμε μόνο τον οργανισμό μας. Τρέφουμε και τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που ζουν μέσα μας. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτός ο αόρατος κόσμος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της υγείας μας.

Το ανθρώπινο μικροβίωμα είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών, το οποίο επηρεάζεται από τη διατροφή, την ηλικία, το περιβάλλον, ακόμη και από τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας.

Η επιστήμη έχει ήδη αναδείξει τη συμβολή του στην πέψη, στην άμυνα του οργανισμού και στον μεταβολισμό. Παράλληλα, οι ερευνητές μελετούν τον τρόπο με τον οποίο το έντερο επικοινωνεί με τον εγκέφαλο, εξετάζοντας πιθανές συνδέσεις με τη διάθεση, το στρες και τη συμπεριφορά μας.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το μικροβίωμά μας δεν παραμένει αμετάβλητο. Η σύνθεσή του μπορεί να επηρεαστεί από τις διατροφικές μας επιλογές ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες.

Πόσα διαφορετικά φυτικά τρόφιμα τρώμε κάθε εβδομάδα;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο φετινό Lidl Wellness Camp αφορά τη διατροφική ποικιλία. Παρατηρησιακές μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση περισσότερων από 30 διαφορετικών φυτικών τροφών την εβδομάδα με μεγαλύτερη μικροβιακή ποικιλότητα, σε σύγκριση με την κατανάλωση λιγότερων από 10.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε αγχωτικά κάθε τρόφιμο που καταναλώνουμε. Μας υπενθυμίζει, όμως, ότι το πιάτο μας έχει πολλά να κερδίσει από την ποικιλία.

Διαφορετικά λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηροί καρποί, σπόροι και προϊόντα ολικής άλεσης μπορούν να συνθέσουν ένα πιο πλούσιο διατροφικό πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να αναζητούμε σπάνια συστατικά ή περίπλοκες συνταγές. Ακόμη και μια μικρή αλλαγή στα καθημερινά μας γεύματα μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά το πιάτο μας.

Και υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό συμπέρασμα: κανένα προβιοτικό ή μεμονωμένο προϊόν δεν αντικαθιστά την αξία της ισορροπημένης διατροφής, της άσκησης και του καλού ύπνου.

Η θεματική αναπτύχθηκε από τη Δρ Μυρτάνη Πιερή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του 7ου Lidl Wellness Camp, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Νοεμβρίου, στο St Raphael Resort & Marina στη Λεμεσό.

Το διήμερο, που διοργάνωσε η Lidl Κύπρου, ανέδειξε επίσης τη σημασία της σωματικής υγείας πέρα από τη ζυγαριά, του ποιοτικού ύπνου, της ενσυνειδητότητας, της υγιούς μακροβιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. Μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες γνώρισαν διαφορετικούς τρόπους να φροντίζουν τον εαυτό τους.

Τι κρατάμε; Την επόμενη φορά που θα ετοιμάσουμε το γεύμα μας, αξίζει να αναρωτηθούμε όχι μόνο αν είναι νόστιμο ή χορταστικό, αλλά και πόση ποικιλία προσφέρει. Γιατί κάθε πιάτο τρέφει έναν ολόκληρο κόσμο μέσα μας.

Το μάθαμε στο Lidl Wellness Camp 2026, μια πρωτοβουλία της Lidl Κύπρου που για 7η συνεχή χρονιά φέρνει την επιστημονική γνώση πιο κοντά στην καθημερινή ζωή.