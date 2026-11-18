Υπό τον φόβο νέων εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών, ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί σπεύδουν να προμηθευτούν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, με τις γεννήτριες να βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης.

Η αναστάτωση αποτυπώνεται ήδη στις πωλήσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής, με την Costco να καταγράφει σημαντική επιτάχυνση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις της επενδυτικής εταιρείας Mizuho Securities. Την ίδια ώρα, τα σενάρια που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τον φόβο μιας ευρύτερης τεχνολογικής κατάρρευσης, παρά τις διαβεβαιώσεις των αμερικανικών αρχών ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, που να συνδέουν τα περιστατικά με συντονισμένη κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Mizuho, όπως γράφει το newmoney.gr, η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά άρχισε να γίνεται αισθητή ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των καυσίμων, αυξήθηκαν κατά 11% έως 12%, έναντι ρυθμού αύξησης 6% έως 7% που είχε καταγραφεί κατά τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες.

Για το σύνολο του Οκτωβρίου, η Costco ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 8,1%, ενώ, σύμφωνα με τη Mizuho, η ανοδική τάση συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς οι καταναλωτές προχωρούν σε αγορές μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων και βασικών αγαθών, αλλά και εξοπλισμού που θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμος σε περίπτωση νέων διακοπών υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι 21 από τις 26 ακριβότερες γεννήτριες που παρακολουθούσε η Mizuho στην ιστοσελίδα της Costco είχαν εξαντληθεί μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

«Η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση όλων των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και τους... Aποκαλυπτικού χαρακτήρα φόβους που εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης στην Costco» ανέφερε σε έκθεσή του ο αναλυτής της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλιντζερ.

Το «ντόμινο» των βλαβών από τη Microsoft μέχρι την NSA

Το κύμα ανησυχίας πυροδότησε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων που επηρέασαν διαφορετικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας και των κρατικών υποδομών.

Η αρχή έγινε την περασμένη Πέμπτη, όταν παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες Outlook και Teams της Microsoft, προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης και επικοινωνίας στους χρήστες. Την επόμενη ημέρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε την προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές.

Τη Δευτέρα ακολούθησαν τεχνικά προβλήματα στην JPMorgan Chase, που προκάλεσαν καθυστερήσεις στις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ δυσλειτουργία σε πληροφοριακό σύστημα της United Airlines είχε ως αποτέλεσμα νέες καθυστερήσεις πτήσεων.

Η ανησυχία κορυφώθηκε την Τρίτη, όταν η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) ανακοίνωσε ότι το δίκτυο επικοινωνιών της είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Παρότι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί απέδωσαν τα περιστατικά σε τεχνικές δυσλειτουργίες, εργασίες συντήρησης ή αναβαθμίσεις λογισμικού, η χρονική σύμπτωση των προβλημάτων ήταν αρκετή, για να τροφοδοτήσει εικασίες περί ευρύτερης κυβερνοαπειλής.

Οι φόβοι για νέες τεχνολογικές διακοπές μεταφέρθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτήσεις στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες καλούν τους Αμερικανούς να αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Τα μηνύματα αυτά βρίσκουν απήχηση σε καταναλωτές που ανησυχούν για την εξάρτηση της καθημερινότητάς τους από τις ψηφιακές υποδομές, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία, που να αποδεικνύουν σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ανησυχία, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένα στοιχείο», που να υποδηλώνει συντονισμένη επίθεση.

«Το περιστατικό της Microsoft δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαμε στην FAA. Η FAA δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαμε στις τράπεζες πριν από λίγες ημέρες. Αυτά τα προβλήματα, από τεχνικής πλευράς, είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένες από τις δυσλειτουργίες ενδέχεται να σχετίζονται με προσπάθειες εταιρειών και οργανισμών να διορθώσουν ευπάθειες λογισμικού που εντοπίστηκαν με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή παραμένει υπό διερεύνηση και δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη κοινή αιτία των προβλημάτων.

Οι αμερικανικές αρχές επιμένουν ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού, καθώς δεν έχουν προκύψει ενδείξεις οργανωμένης κυβερνοεπίθεσης. Τα περιστατικά, πάντως, αναδεικνύουν την εξάρτηση τραπεζών, αερομεταφορών, επικοινωνιών και επιχειρήσεων από ψηφιακά συστήματα, των οποίων οι δυσλειτουργίες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες επιπτώσεις ακόμη και χωρίς κακόβουλη ενέργεια.

Πέρα από την αναστάτωση που προκαλούν, οι αγορές πανικού φαίνεται ότι δημιουργούν και νέα δεδομένα για τις μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες λιανικής.

Η Mizuho προβλέπει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ μπορεί να αυξηθούν περισσότερο από 10% τον Νοέμβριο, καθώς η ζήτηση για τρόφιμα, βασικά αγαθά και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης παραμένει αυξημένη.

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, ο Ντέιβιντ Μπέλιντζερ αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Costco στα 1.150 δολάρια από 1.100 δολάρια, διατηρώντας τη σύσταση outperform, που υποδηλώνει προσδοκία για καλύτερη απόδοση της μετοχής σε σχέση με την αγορά.

Η επενδυτική εταιρεία εκτιμά ότι ανάλογα οφέλη θα μπορούσαν να αποκομίσουν και άλλες αλυσίδες, όπως η Sam’s Club της Walmart, λόγω της αυξημένης ζήτησης για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και οι Home Depot και Lowe’s, που διαθέτουν γεννήτριες και άλλο εξοπλισμό προετοιμασίας για έκτακτες καταστάσεις.

Για την Costco, το επόμενο ζητούμενο είναι εάν αυτή η ξαφνική αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης θα μεταφραστεί και σε περισσότερες εγγραφές μελών, δημιουργώντας μια πιο μόνιμη πηγή εσόδων πέρα από την πρόσκαιρη ενίσχυση των πωλήσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα