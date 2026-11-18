Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος που συνελήφθη σήμερα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων, προβάλλοντας παράλληλα συγκεκριμένους ισχυρισμούς, οι οποίοι βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις ανακριτικές Αρχές.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και 25χρονος, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουν ενώπιόν τους οι ανακριτές, φέρεται να συνδέεται τόσο με τον 20χρονο όσο και με το περιστατικό.

Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο προκύπτουν εναντίον του οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα σε σχέση με την υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου η Αστυνομία θα αιτηθεί την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους, για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν μέλη της Αστυνομίας που διενεργούσαν περιπολία εντόπισαν τραυματισμένη γυναίκα σε δρόμο της Λευκωσίας.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε διαμέρισμα της περιοχής τη σορό 44χρονης γυναίκας.

Η νενομισμένη νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατος της 44χρονης προήλθε από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση μαρτυριών, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα.