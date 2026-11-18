Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι κανένας φορέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τις αβεβαιότητες που διαμορφώνονται.

Όπως ανέφερε, μια ισχυρή, κατάλληλα ενημερωμένη και αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά ενισχύει την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανθεκτικότητα της ευρύτερης οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Κυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους.

Ειδική αναφορά έκανε στη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και στις προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών που αφορούν τα ταμεία, εντάσσοντας τις πρωτοβουλίες αυτές στην ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια αναβάθμισης του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ασφάλισης, ο Υπουργός σημείωσε ότι στον πυρήνα της βρίσκεται η αρχή της αλληλεγγύης, καθώς πολλοί άνθρωποι μοιράζονται τον κίνδυνο, ώστε κανείς να μη βρίσκεται μόνος όταν αυτός γίνει πραγματικότητα.

Εξήγησε ότι η πραγματική αξία της ασφάλισης αναδεικνύεται τη στιγμή της ανάγκης, όταν μια οικογένεια αντιμετωπίζει μια απώλεια, όταν μια επιχείρηση πλήττεται από καταστροφή ή όταν ένας εργαζόμενος τραυματίζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον ασφαλιστικό τομέα.

Όπως σημείωσε, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των δεδομένων προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία για ταχύτερη και ακριβέστερη εξυπηρέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες δυνατότητες θα αξιοποιούνται προς όφελος του ανθρώπου.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη και η επαγγελματική ευθύνη δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανέναν αλγόριθμο ή μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Εξήρε τη διαχρονική συμβολή του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και εξελίχθηκε σε σημαντικό φορέα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων του ασφαλιστικού κλάδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στις διεθνείς συνεργασίες του Ινστιτούτου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναβάθμισης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της ασφαλιστικής αγοράς.

Καταλήγοντας, συνεχάρη τη διοίκηση, την οργανωτική επιτροπή και τους συντελεστές του συνεδρίου για τη συμβολή τους στην προώθηση της ασφαλιστικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη του κλάδου.

ΚΥΠΕ