Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε την επανέναρξη των ερευνών βυθού την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι το έργο «προχωρεί ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει του αρχικού σχεδιασμού».

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την πρόβλεψη ότι η Κύπρος θα ενταχθεί επίσημα στη Ζώνη Σένγκεν την 1η Ιουλίου 2027, με την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και ότι αυτή θα είναι η πρώτη ουσιαστική απόφαση που θα ληφθεί επί Ελληνικής Προεδρίας.

ΚΥΠΕ