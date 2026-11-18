Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολίτης καταγγέλλει ότι οι εργασίες για τη διαμόρφωση των λεωφορειολωρίδων (bus lanes) προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να χρειάζονται, όπως υποστηρίζει, μέχρι και 40 λεπτά για να διανύσουν απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου.

«Κάθε πρωί, κάθε πρωί! Πόσο ακόμα να μας βασανίζετε;», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την κατάσταση.

Παράλληλα, διερωτάται γιατί οι συγκεκριμένες εργασίες δεν πραγματοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών, όπως συμβαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πολίτης απευθύνεται και στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, ζητώντας παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία που αποτυπώνει ουρά οχημάτων στον δρόμο, αναδεικνύοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση που καταγγέλλεται.

Το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορεί να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός των οδικών εργασιών, ιδιαίτερα σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Λεμεσού, προκειμένου να περιοριστεί η καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών.