Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 το πρωί, στον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, παρά το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν διάφορα οχήματα και άλλα υλικά που θα διατεθούν προς πώληση.

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον πλειστηριασμό θα περιλαμβάνονται συνολικά 76 αυτοκίνητα, τόσο για οδική χρήση όσο και για ανακύκλωση. Ανάμεσα στις μάρκες που αναφέρονται βρίσκονται οι Nissan, Mercedes, Toyota, Opel, Mitsubishi και Volkswagen, ενώ θα διατεθούν και άλλα οχήματα διαφόρων τύπων.

Παράλληλα, στο σφυρί θα βγουν 76 μοτοσυκλέτες, μεταξύ των οποίων μοντέλα των εταιρειών SYM, KYMCO και Piaggio. Όπως και στην περίπτωση των αυτοκινήτων, ορισμένες προορίζονται για οδική χρήση και άλλες για ανακύκλωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάθεση 5.500 κιλών ορειχάλκινων καλύκων, ποσότητα που επίσης περιλαμβάνεται στον κατάλογο του πλειστηριασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον αναλυτικό κατάλογο των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν, ώστε να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα οχήματα και υλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τους δημοπράτες Ευάγγελος Αντωνιάδης Λτδ, στη διεύθυνση Τ. Παπαδόπουλου 6, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, ή στο τηλέφωνο 22 778751.