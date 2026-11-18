Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 80 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεκαπέντε (15) από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν προγραμματίζεται να απελαθούν εντός της ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι 65 τέθηκαν υπό κράτηση. Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής και επαναπατρισμού τους.

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουν επαναπατριστεί συνολικά 8.620 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία, μέσω των διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής.