Από τους δώδεκα κατηγορουμένους, εννέα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μηνός ο καθένας, ανάμεσά τους ο Ιμάμογλου και ο δήμαρχος του Μπεσίκτας, Ριζά Ακπολάτ, ενώ ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγάι, ο Χουσεΐν Γιασάρ και ο Οζγκέν Ναμά αθωώθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων.

Η ποινή, η οποία είχε αρχικά οριστεί σε δύο χρόνια και έξι μήνες, μειώθηκε κατά ένα έκτο, καθώς το δικαστήριο συνεκτίμησε τις επιπτώσεις της στο μέλλον των κατηγορουμένων.

Ο Ιμάμογλου αντέδρασε στην απόφαση με γραπτή δήλωση, στην οποία έγραψε: «Αν ο τύραννος επιμένει στην καταπίεση, να ξέρει πως το τέλος του πλησιάζει».

Κατά την εισαγγελία, οι εννέα καταδικασθέντες ενήργησαν συντονισμένα για να επηρεάσουν τους συνέδρους υπέρ του Οζέλ, κατά παράβαση του άρθρου 112 του νόμου περί πολιτικών κομμάτων. Η υπεράσπιση απάντησε πως δεν προσκομίστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για παροχές σε συνέδρους, ενώ ο συνήγορος του Ιμάμογλου, Τσαγλάρ Τσάγλαγιαν, ζήτησε την αθώωσή του, υποστηρίζοντας πως δεν αποδείχθηκε κοινή δράση των κατηγορουμένων.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κρατείται ήδη και έχει καταδικαστεί και σε άλλες υποθέσεις, δικάζεται από τον Μάρτιο, μαζί με περισσότερους από 400 κατηγορουμένους, σε υπόθεση διαφθοράς που αφορά τον Δήμο. Το ίδιο το συνέδριο του 2023 είχε κηρυχθεί άκυρο τον Μάιο από το Εφετείο, η ποινική όμως δίκη για τη διεξαγωγή του συνεχίστηκε κανονικά.

ΠΗΓΗ: Έθνος