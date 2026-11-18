Συγκεκριμένα, η κατηγορούμενη κρίθηκε ομόφωνα ένοχη χωρίς ελαφρυντικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος του παιδιού της και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών, λαμβάνοντας την ύψιστη των ποινών και ακόμη τρία έτη ποινή φυλάκισης.

Είχε προηγηθεί η αγόρευσής της εισαγγελέως η οποία ήταν καταπέλτης κατά της κατηγορούμενης μητέρας υποστηρίζοντας πως η δολοφονία του παιδιού ήταν προμελετημένη καθώς και ότι η κατηγορούμενη είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο 3χρονο κορίτσι, το οποίο είχε εντοπιστεί να επιπλέει τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουλίου 2025 στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της» ανέφερε η εισαγγελέας, τονίζοντας ότι η κατηγορούμενη «είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα».

Αναφερόμενη στο εγκληματικό σχέδιο της 33χρονης περιέγραψε πως «σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι, το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατο της» αποδομώντας τον ισχυρισμό της μητέρας ότι όταν τοποθέτησε το παιδί στο νερό εκείνο ήταν ήδη νεκρό: «Το γεγονός ότι του φόρεσε μαγιό έχει τη σημασία του, εάν πίστευε ότι ήταν νεκρό γιατί της φόρεσε το μαγιό;».

Παράλληλα, η εισαγγελέας επεσήμανε ότι στο σώμα του παιδιού διαπιστώθηκαν κακώσεις εν ζωή και μεταθανάτιες και πολλαπλές εκδορές, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες, εξηγώντας πώς το παιδί «βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση».

Όσα είπε η κατηγορούμενη μητέρα στην απολογία της

Είχε προηγηθεί η απολογία της 33χρονης η οποία αρνήθηκε την κατηγορία υποστηρίζοντας πως η κόρη της έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού και επειδη θεώρησε ότι είναι νεκρή, αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα. Η κατηγορούμενη συναισθηματικά φορτισμένη σε ορισμένα σημεία υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή έκρινε πως ήταν καλύτερο να την αφήσει στη θάλασσα για θρησκευτικους λόγους.

Παράλληλα, ο σχετίστηκε πως δεν ήταν η ίδια κακοποιητής αλλά ο σύντροφος της, ο οποίος χτυπούσε το παιδί. «Την Πέμπτη την χτύπησε, την Παρασκευή δεν ήθελε να φάει. Φαινόταν κουρασμένη. Έκανε εμετούς. Μου ζητούσε μόνο υγρά, νερό, γάλα. Μου ζήτησε να την κάνω μπάνιο. Εκεί μου ζήτησε νερό και μετά μόλις πήγα, άκουσα ένα ''μπαμ'' και είδα ότι έπεσε στην ντουζιέρα. Έκανε σπασμούς και γούρλωσε τα μάτια» περιέγραψε.

Πρόεδρος: Καλέσατε βοήθεια;

Κατηγορούμενη: Όχι τρόμαξα. (…) Της έλεγα “Τζένα μου, Τζένα μου”, προσπάθησα να την βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της.

Πρόεδρος: Είχε αίματα;

Κατηγορούμενη: Νομίζω. Μπερδεύτηκα πολύ.

Πρόεδρος: Εξηγήστε μου γιατί δεν βρέθηκαν αίματα στο σπίτι;

Κατηγορούμενη: Δεν είδα με τα μάτια μου να τρέχουν αίματα. Μετά είδα ότι το παιδί πάγωσε. Της φόρεσα ρούχα.

Πρόεδρος: Της φορέσατε μαγιό για να την πάτε στη θάλασσα;

Κατηγορούμενη: Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους. Εγω θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό.

ΠΗΓΗ: CNN.gr