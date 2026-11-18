Αντάλλαξαν απόψεις γύρω από τις προκλήσεις και τις αναγκαίες αλλαγές για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι το συνταξιοδοτικό αφορά το σύνολο της κοινωνίας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, επισημαίνοντας πως απαιτείται ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους, χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των δημόσιων οικονομικών.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους μετά τη σύσκεψη, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέκρινε την κυβερνητική προσέγγιση, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση μια πρόταση που δεν είναι ολοκληρωμένη, καθώς, όπως σημείωσε, τα σχετικά νομοσχέδια δεν έχουν ακόμη κατατεθεί στη Βουλή, ενώ απουσιάζουν ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας. Όπως ανέφερε, οι πυλώνες αυτοί είναι αναγκαίοι για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να επιλύει τα σημερινά προβλήματα επάρκειας.

Η κ. Δημητρίου δήλωσε ότι ο ΔΗΣΥ διεκδικεί μια μεταρρύθμιση που θα εφαρμόζεται με δικαιοσύνη, χωρίς να τιμωρείται καμία ομάδα πολιτών, ενισχύοντας την επάρκεια των μεσαίων και χαμηλών συντάξεων και δίνοντας κίνητρα για εργασία και καταβολή εισφορών, χωρίς να υπάρξει αύξηση των εισφορών ή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Πρόσθεσε ότι η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων αποτελεί υποχρέωση κοινωνικής πολιτικής του κράτους και δεν πρέπει να ασκείται εις βάρος της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή των εργαζομένων και συνταξιούχων της μεσαίας τάξης, καταλήγοντας πως απαιτείται ένα στέρεο συνταξιοδοτικό σύστημα για τις επόμενες δεκαετίες.