Η ιδέα του freelancing ακούγεται υπέροχη. Δεν έχεις απαραίτητα σταθερό γραφείο, οργανώνεις το πρόγραμμά σου και μπορείς να επιλέγεις projects που σε ενδιαφέρουν.

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