Η υπόθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 41χρονης γυναίκας από τη Βουλγαρία, απασχόλησε τις διωκτικές Αρχές, με τις έρευνες να διενεργούνται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 14 Ιουνίου 2024, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πάφο, όπου η 41χρονη Petya Kratseva έχασε τη ζωή της.

Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Πάφου και την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο 50χρονος κρίθηκε ένοχος, με το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου να του επιβάλλει σήμερα ποινή πολυετούς φυλάκισης.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επέβαλε στον καταδικασθέντα ποινή φυλάκισης διάρκειας 17 ετών για τη γυναικοκτονία της 41χρονης.

Με την επιβολή της ποινής ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιμέτρησης της ποινής σε μια υπόθεση που αφορά τη δολοφονία γυναίκας στην επαρχία Πάφου.