Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι κάποια ισραηλινά τεθωρακισμένα προχώρησαν στο κεντρικό δρόμο Σαλαχουντίν, δυτικά της Κίτρινης Γραμμής που σηματοδοτεί τα όρια των δύο τρίτων της Λωρίδας της Γάζας που συνεχίζουν να είναι υπό ισραηλινό έλεγχο παρά την κατάπαυση πυρός που διαρκεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στην επιδρομή του στρατού, δήλωσαν Παλαιστίνιοι διασώστες. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι δύο άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και στην Πόλη της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο στρατός πραγματοποιεί επιχείρηση με στόχο «υποδομές της Χαμάς» δυτικά της κίτρινης γραμμής στην κεντρική Γάζα και ότι χτύπησε μαχητή στη νότια Γάζα νωρίτερα σήμερα. Ο εκπρόσωπος δεν έχει άμεσα κάποιο σχόλιο για τα άλλα πλήγματα.

Τον Οκτώβριο του 2025, η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές εχθροπραξίες στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις ή να εξασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς προσφάτως ανασυγκροτείται και επανεξοπλίζεται, έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης. Η Χαμάς έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δηλώνουν ότι τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ, ενώ σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό έχουν σκοτωθεί 5 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Οι παλαιστινιακές αρχές δηλώνουν ότι περισσότεροι από 74.000 άνθρωποι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εκεί αφότου μαχητές υπό τη Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ σε επίθεση στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα