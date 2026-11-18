Ο 57χρονος συνελήφθη γύρω στις 2μ.μ. σήμερα, από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, στη βάση δικαστικού εντάλματος, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.

Για τις δύο υποθέσεις συνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου άντρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, στη βάση δικαστικού διατάγματος. Επίσης, σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη άντρας ηλικίας 44 ετών, ο οποίος τελεί υπό εξαήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος.

Ο 57χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για αίτηση έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.