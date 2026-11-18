Ο 46χρονος πατέρας και τα δύο ενήλικα παιδιά του, 23 και 21 ετών, παρουσιάστηκαν σήμερα, Τετάρτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, ωστόσο η υπόθεση αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 3 Μαρτίου 2027 με τους κατηγορούμενους να παραμένουν μέχρι τότε υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι, στην προηγούμενη δικάσιμο απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάρος των παιδιών της οικογένειας από το 2013 έως τον Μάιο του 2026.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κατηγορίες για συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, κακομεταχείριση παιδιών, απαγωγή, άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, κοινές επιθέσεις και εξευτελιστική μεταχείριση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα ανήλικα παιδιά φέρονται να ζούσαν επί χρόνια υπό άθλιες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας βία, στέρηση τροφής και περιορισμό της ελευθερίας τους.

Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας 46 ετών, η κόρη του 23 ετών και ο γιος του 21 ετών οι οποίοι είναι υπόδικοι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ