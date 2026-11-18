Συγκεκριμένα, κατά την μετάβαση των λειτουργών στο σημείο όπου βρισκόταν το όχημα, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 46 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 24 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο ύποπτος, ο οποίος απασχόλησε και στο παρελθόν το Τμήμα Τελωνείων με παρόμοιες υποθέσεις, συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα του ως το μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών.

Αργότερα αφέθηκε ελέυθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με καταβολή ποσού €5,500 ευρώ πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.