Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση των δύο ηγετών μετά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, σε αμερικανικό έδαφος, τον Αύγουστο του 2025.

Εκείνη η συνάντηση δεν είχε αποφέρει ουσιαστική πρόοδο στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, παρά τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο πρόεδροι είχαν ήδη μια σύντομη επαφή το βράδυ της Τετάρτης (18/11), στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν της Κίνας.

Ο Πούτιν έσπευσε να χαιρετήσει τον Τραμπ με χειραψία, λίγο πριν από την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο.

Η προγραμματισμένη συνάντηση της Πέμπτης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν εκ νέου πρόσωπο με πρόσωπο, με φόντο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η διμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την προγραμματισμένη τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα