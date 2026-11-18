Σε ανάρτηση της στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι άρχισε να καταγράφει προβλήματα στις 17:08 ώρα Κύπρου. Από τις αναφορές που εμφανίζονταν στη σελίδα του Downdetector, το 36% αφορούσε δυσκολίες στην είσοδο στον λογαριασμό, ενώ το 33% σχετιζόταν με τη σύνδεση στους διακομιστές.

Ένα ακόμη 18% αφορούσε προβλήματα με λήψεις και ενημερώσεις. Μέσω του PSN, οι κάτοχοι κονσολών PlayStation έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια, ψηφιακές λήψεις και υπηρεσίες όπως το PlayStation Plus.

Γιατί λογοκρίνεται στην Κίνα

Η Rockstar Games προωθεί το πολυαναμενόμενο «Grand Theft Auto VI» σε εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενόψει της παγκόσμιας κυκλοφορίας, παρά την έλλειψη έγκρισης για την πώληση του βιντεοπαιχνιδιού με θέμα τα βίαια εγκλήματα στην Κίνα.

Η αμερικανική εταιρεία δημοσίευσε ένα βίντεο στον επαληθευμένο λογαριασμό της στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, στις 12 Νοεμβρίου, παροτρύνοντας τους χρήστες να κάνουν preload του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού ενόψει της κυκλοφορίας του στις 19 Νοεμβρίου.

«Το Grand Theft Auto VI είναι τώρα διαθέσιμο για preload ανέφερε η εταιρεία στα κινεζικά, αναφερόμενη στο παιχνίδι που κυκλοφορεί στις κονσόλες PlayStation 5 της Sony και Xbox Series X και S της Microsoft.

Ο λογαριασμός, επαληθευμένος υπό την επωνυμία Rockstar International Limited και εμφανίζοντας τοποθεσία IP στη Σαγκάη, είχε προσελκύσει περίπου 480.000 ακολούθους και περισσότερα από 300.000 likes έως την Τετάρτη (18/11).

Η προώθηση υπογραμμίζει τη διαρκή απήχηση της ξένης ψυχαγωγίας στην Κίνα, όπου οι Αρχές ρυθμίζουν αυστηρά τα βιντεοπαιχνίδια και απαιτούν από τους εισαγόμενους τίτλους να λαμβάνουν κυβερνητική έγκριση προτού μπορέσουν να πωληθούν επίσημα. Τα παιχνίδια αντιμετωπίζουν έλεγχο σχετικά με βίαιο, σεξουαλικό και πολιτικά ευαίσθητο περιεχόμενο.

Το franchise «Grand Theft Auto», γνωστό για το ότι επιτρέπει στους παίκτες να κλέβουν αυτοκίνητα, να εμπλέκονται σε ανταλλαγές πυροβολισμών με την αστυνομία και να περιπλανώνται ελεύθερα σε φανταστικές αμερικανικές πόλεις, δεν έχει λάβει ποτέ επίσημη έγκριση για πώληση στην ηπειρωτική Κίνα. Η τελευταία προσθήκη απουσιάζει από τους δημοσιευμένους καταλόγους εγκεκριμένων εισαγόμενων παιχνιδιών της χώρας.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος