Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των παραπόνων που καταγράφονται αφορά ενεργειακά ζητήματα, με ιδιαίτερη αναφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις περικοπές.

Όπως εξήγησε, οι καταναλωτές επικοινωνούν με τον Σύνδεσμο εκφράζοντας τις ανησυχίες και τις απόψεις τους για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, ενώ αρκετά από τα ζητήματα που τίθενται σχετίζονται με την καθημερινή τους οικονομική επιβάρυνση και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Τα πρώτα παράπονα για την Black Friday

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έναρξη της περιόδου της Black Friday, καθώς μαζί με τις προσφορές και τις διαφημιστικές καμπάνιες αρχίζουν να καταγράφονται και τα πρώτα παράπονα των καταναλωτών.

Η κ. Χρίστου επιβεβαίωσε ότι ο Σύνδεσμος έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τα πρώτα παράπονα που σχετίζονται με την Black Friday.

Καθώς η εμπορική περίοδος των εκπτώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να διαφανεί εάν θα αυξηθούν οι αναφορές καταναλωτών για ζητήματα που σχετίζονται με τις προσφορές, τις τιμές και τις αγορές τους.