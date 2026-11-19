Την κατάσταση κατήγγειλε μητέρα παιδιού με αναπηρία, μιλώντας ανώνυμα στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», περιγράφοντας μια πραγματικότητα που, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία της, απέχει από τις συνθήκες αξιοπρεπούς και ισότιμης εκπαίδευσης που θα έπρεπε να απολαμβάνουν όλοι οι μαθητές.

Από τη σχολική χρονιά 2022-2023 χωρίς κατάλληλη αίθουσα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα, οι δυσκολίες ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά 2022-2023, όταν προέκυψαν αυξημένες ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης, όπως λογοθεραπεία και άλλες μορφές υποστήριξης.

Οι γονείς απευθύνθηκαν στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας να τοποθετηθούν λυόμενες αίθουσες, προκειμένου τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλους χώρους διδασκαλίας και θεραπευτικής υποστήριξης.

Οι απαντήσεις, ωστόσο, δεν έδωσαν λύση. Όπως υποστήριξε, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ενημέρωσαν τους γονείς ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες λυόμενες αίθουσες, ενώ η Σχολική Εφορεία επικαλέστηκε έλλειψη κονδυλίων για την εξασφάλισή τους.

Ως αποτέλεσμα, επιλέχθηκε η διαμόρφωση μιας αποθήκης σε χώρο εκπαίδευσης, λύση που, παρά τον προσωρινό χαρακτήρα που θα ανέμενε κανείς να έχει, εξακολουθεί να εφαρμόζεται τρία χρόνια αργότερα.

Η μητέρα αναγνώρισε τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιχειρούν καθημερινά να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους μαθητές, ώστε οι συνθήκες να μην επηρεάζουν την ψυχολογία τους.

Ωστόσο, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη χρημάτων ή διαθέσιμων εγκαταστάσεων δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία όταν διακυβεύεται η εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία.

ΚΥΣΟΑ: «Δεν γίνεται τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε αποθήκες»

Άμεση ήταν η αντίδραση της προέδρου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμιδος Ανθοπούλου, η οποία κάλεσε τη μητέρα να επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία, προκειμένου να διερευνηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση και να αναληφθούν πρωτοβουλίες.

«Δεν γίνεται τα παιδιά, οποιαδήποτε παιδιά, για οποιονδήποτε λόγο, είτε μάθημα να κάνουν είτε θεραπείες, να κάνουν σε αποθήκες», υπογράμμισε, ασκώντας κριτική στην επίκληση οικονομικών περιορισμών για ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα.

Η ίδια τόνισε ότι η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσα από τη λογική των διαθέσιμων προϋπολογισμών, ιδιαίτερα όταν οι ελλείψεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε άλλες περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια των σχολικών υποδομών δημιούργησε σοβαρά εμπόδια σε μαθητές με αναπηρία.

Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα μαθητή με τετραπληγία, για τη φοίτηση του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως, χωρίς όμως να έχουν προηγουμένως μεριμνήσει για την προσβασιμότητα των σχολικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την κ. Ανθοπούλου, χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και να λάβει δημοσιότητα το ζήτημα, ώστε να υπάρξει κινητοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.