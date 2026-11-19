Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η γυναίκα γέννησε ένα αγοράκι τον Ιανουάριο σε νοσοκομείο της Πάτρας. Έξι μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, παρουσιάστηκε με δική της πρωτοβουλία στην Ασφάλεια Πύργου και αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι το παιδί της είχε δοθεί σε άλλη γυναίκα με αντάλλαγμα 3.500 ευρώ.

Κατά την κατάθεσή της, ανέφερε ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός αυτοκινήτου Citroën Xsara. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η απόφασή της να απευθυνθεί στις Αρχές συνδέεται με τις τύψεις που φέρεται να αισθάνθηκε για την παράδοση του παιδιού.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Στο πλαίσιο αυτό, αναζήτησαν τον ιατρικό φάκελο της γέννησης από το νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες το νεογέννητο απομακρύνθηκε από τη μητέρα του.

Πριν από λίγες ημέρες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Πρόκειται για κάτοικο Ασπροπύργου, η οποία είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με το αγοράκι, καθώς διατηρεί συγγενικές σχέσεις στον Πύργο.

Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρέλαβε το βρέφος, εξηγώντας πως πρόθεσή της ήταν να το μεγαλώσει. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι κατέβαλε χρήματα στη βιολογική μητέρα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εξετάζουν τις αντικρουόμενες εκδοχές των δύο γυναικών, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπήρξε πράγματι οικονομική συναλλαγή.

Στο μεταξύ, το αγοράκι μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή σε νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη, μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με τη φροντίδα του.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να κρίνουν εάν το παιδί θα επιστρέψει στη γυναίκα που το μεγάλωνε μέχρι σήμερα ή εάν θα μεταφερθεί σε δομή παιδικής προστασίας.

Η προανάκριση από την Ασφάλεια Πύργου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικό ζητούμενο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες παράδοσης του νεογέννητου και να διαπιστωθεί εάν τα 3.500 ευρώ που ανέφερε η μητέρα αποτέλεσαν πράγματι το τίμημα για την παραχώρησή του.

Πηγή: protothema.gr