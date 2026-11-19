Σύμφωνα με το Axios, οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε ύποπτες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως η περιοχή Pickaxe Mountain ενώ στο στόχαστρο θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και Ιρανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες.

Την Τετάρτη, πάντως, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια επίθεση δεν επίκειται άμεσα: «Θα δούμε. Έρχεται η νέα χρονιά και θα δούμε τι θα συμβεί μετά την 1η Ιανουαρίου. Έχουν υπάρξει πολύ κακοί, είναι κακοί άνθρωποι».

Τα στρατόπεδα

Κατά την ιστοσελίδα ο Τραμπ δέχεται πιέσεις από διαφορετικές πλευρές σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας:

- Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση, ασκεί πιέσεις στον Τραμπ προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στον πόλεμο.

- Οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου, οι οποίοι φοβούνται μια καταστροφική απάντηση από το Ιράν, καλούν τον Τραμπ να αντισταθεί σε αυτή την επιλογή και να συνεχίσει, αντίθετα, να εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

- Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ εμφανίζεται διχασμένη, με ορισμένα στελέχη, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, να τάσσονται υπέρ μιας δυναμικής στρατιωτικής δράσης.

Τα σενάρια και η επίσκεψη του αρχηγού της Μοσάντ





Σύμφωνα με τις δύο πηγές, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο και ειδικούς των υπηρεσιών πληροφοριών να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε το Ιράν σε καθένα από τα σενάρια επίθεσης που έχει προετοιμάσει ο αμερικανικός στρατός. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε να εξεταστεί κατά πόσο κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές θα μπορούσε να αποτρέψει καταστροφικά ιρανικά αντίποινα εναντίον των πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων των χωρών του Κόλπου.

Το Axios υπενθυμίζει ότι την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στην Ουάσινγκτον ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, όπου είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γκόφμαν, ένας από τους στενότερους έμπιστους συνεργάτες του Νετανιάχου, στάλθηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Ο επικεφαλής της Μοσάντ μετέφερε επίσης τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με τις ιρανικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη χημικών όπλων, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.

Πηγή: protothema.gr