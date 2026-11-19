Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης στάσης στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, όταν μια ομάδα αμερικανικών οικογενειών που ταξίδευαν στην Κίνα για να υιοθετήσουν παιδιά έκανε αυτό που συνηθίζουν οι θετοί γονείς: έβγαλαν φωτογραφίες των μεγαλύτερων παιδιών τους, που τους περίμεναν πίσω στο σπίτι.

Ένα ζευγάρι από το Κεντάκι ταξίδευε για να υιοθετήσει μια μικρή αδελφή, την Εμίλια, για την κόρη του, την Έμα. Μια άλλη γονέας στην ομάδα, μια γυναίκα ονόματι Τζόι, μόλις είδε τη φωτογραφία της Έμα, ​​«πάγωσε».

«Θεέ μου», είπε –σύμφωνα με την περιγραφή των αδελφών– «αυτό το παιδί μοιάζει ακριβώς με την Άννα Σίβι».

Η Τζόι γνώριζε τη Σίβι –η οποία τότε ήταν νήπιο στο Νιου Τζέρσεϊ– επειδή είχε υιοθετήσει ένα παιδί την ίδια περίοδο με την οικογένεια της Σίβι .

Ένα τεστ DNA επιβεβαίωσε στη συνέχεια τα υπόλοιπα: η Έμα Στράικερ και η Άννα Σίβι ήταν πανομοιότυπες δίδυμες. Είχαν γεννηθεί στην Κίνα και υιοθετηθεί από οικογένειες σε διαφορετικές πολιτείες, χωρίς καμία από τις δύο οικογένειες να γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης.

Υπήρχε, ωστόσο, μια μικρή ιδιαιτερότητα. «Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι οι γονείς μου ήταν εξαιρετικά διστακτικοί, επειδή είναι λεσβίες», ανέφερε η Στράικερ σε ένα βίντεο στο Instagram που δημοσίευσαν οι αδελφές, οι οποίες είναι πλέον 27 ετών. «Αλλά ευτυχώς», απάντησε η Σίβι, «και οι δικοί μου γονείς είναι λεσβίες».

Το βίντεο συγκέντρωσε πλήθος σχολίων: από αναφορές σε ταινίες και σειρές όπως το «The Parent Trap» και το «Sister, Sister», μέχρι αιτήματα για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Το viral βίντεο που έκανε διάσημες τις δίδυμες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Bean (@emmastricker)

Οι δίδυμες συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ηλικία 4 ετών, στο Μαϊάμι. Μέχρι τότε, η Σέβεϊ ήταν υπερβολικά ντροπαλή και σχεδόν δεν μιλούσε σε κανέναν. Η Στράικερ, όπως λέει στο TODAY.com, ήταν η πρώτη πραγματική φίλη που απέκτησε ποτέ. «Μιλούσαμε ασταμάτητα, φλυαρούσαμε, τρέχαμε παντού», δήλωσε. «Έχουμε βίντεο από την πρώτη μας συνάντηση, και ήταν σαν να μην είχαμε χωριστεί ποτέ».

Αν και οι οικογένειες δεν περνούσαν ποτέ μαζί τις γιορτές, φρόντιζαν ώστε τα κορίτσια να κάνουν διακοπές μαζί αρκετές φορές τον χρόνο. Στο ενδιάμεσο, οι δίδυμες μιλούσαν στο σταθερό τηλέφωνο για ώρες, σχεδόν καθημερινά. Αργότερα, ήρθε το Skype. «Ήταν πραγματικά ένα θαύμα», λέει η Στράικερ. Σήμερα, και οι δύο ζουν στο Μανχάταν. Η Στράικερ εργάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ασχολείται με τον χορό, ενώ η Σίβι εργάζεται στον τομέα των διαφημιστικών πωλήσεων για μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης. Ορισμένες εβδομάδες βλέπονται καθημερινά. Ακόμα και σήμερα, συχνά διανυκτερεύουν η μία στο σπίτι της άλλης.

Αν και μεγάλωσαν χωριστά, οι δίδυμες λένε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες, τα ίδια ενδιαφέροντα και την ίδια αποφασιστικότητα. Δεν ισχυρίζονται ότι έχουν κάποια «τηλεπαθητική» σύνδεση, αλλά η Στράικερ λέει: «Μπορώ σίγουρα να καταλάβω πότε δεν είναι καλά».



Η Τζόι η γυναίκα που εντόπισε πρώτη την ομοιότητά τους, παραμένει μέρος της ζωής τους. Τον περασμένο μήνα, οι δίδυμες ήταν καλεσμένες στον γάμο της κόρης της. Κάτω από το βίντεο των διδύμων, το οποίο έχει γίνει πλέον viral, σχολίασε ότι νιώθει «ευλογημένη που υπήρξα ένα μικρό κομμάτι της όμορφης, θαυμαστής ιστορίας σας».



Ένα ακόμα άτομο που σχολίασε διεκδίκησε επίσης μερίδιο στην ιστορία: «Και όλα αυτά χάρη σε μένα». Το σχόλιο προέρχεται από την Εμίλια, τη μικρότερη αδελφή της Στράικερ, η υιοθεσία της οποίας έφερε τις δύο οικογένειες κοντά.

«Η Έμμα είναι η μοναδική μου αδελφή», λέει η Σίβι . «Ξέρω ότι θα είναι πάντα δίπλα μου. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης είναι όταν σκέφτομαι: “Τι θα γινόταν αν δεν είχαμε βρει ποτέ η μία την άλλη;”».

Πηγή: Today