Δεν φταίει η κατασκευή του συρταριού, ούτε είστε πιο ακατάστατοι από οποιονδήποτε άλλον. Απλώς, ο γυμνός πάτος του συγκεντρώνει ό,τι πέφτει από κουτάλια, σπάτουλες και σκεύη δοσομέτρησης. Με ένα φύλλο αλουμινόχαρτου όμως, στον πάτο, θα έχετε μια οικονομική και αναλώσιμη επένδυση: Όταν λερωθεί, το αντικαθιστάτε αντί να χρειάζεται να τρίβετε ολόκληρο το συρτάρι.

Γιατί τα συρτάρια χωρίς επένδυση λερώνονται τόσο γρήγορα





Τα μαγειρικά σκεύη συχνά επιστρέφουν στο συρτάρι ενώ είναι ακόμη ελαφρώς υγρά ή έχουν πάνω τους υπολείμματα τροφών. Σταγόνες πέφτουν στον πάτο, ενώ ψίχουλα γλιστρούν στις γωνίες και στις ενώσεις, όπου δεν μπορεί να φτάσει εύκολα το σφουγγάρι. Αυτά τα υπολείμματα δεν είναι απλώς αντιαισθητικά. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τα Φυτοφάρμακα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κατσαρίδες τρέφονται με τρόφιμα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων των ψίχουλων που παγιδεύονται σε ρωγμές και των υγρών που χύνονται. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα στις ρωγμές και τα δυσπρόσιτα σημεία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ώστε να απομακρύνονται αυτές οι πηγές τροφής.



Η επένδυση όμως, συγκρατεί τη βρωμιά σε μια επιφάνεια που μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα. Το αλουμινόχαρτο είναι κατάλληλο για αυτή τη χρήση, επειδή δεν απορροφά τα υγρά, καθαρίζεται εύκολα και ένα ολόκληρο ρολό αρκεί για να καλύψει πολλά συρτάρια.

Πώς να επενδύσετε ένα συρτάρι με αλουμινόχαρτο που θα αντέξει

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ξεκινήστε με καθαρό και στεγνό συρτάρι. Αδειάστε το, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα τα ψίχουλα από τις γωνίες και τις ενώσεις, σκουπίστε τον πάτο και αφήστε τον να στεγνώσει εντελώς. Έτσι, δεν θα εγκλωβιστεί υγρασία κάτω από το αλουμινόχαρτο.



Κόψτε το αλουμινόχαρτο λίγο μεγαλύτερο. Μετρήστε τον πάτο του συρταριού και κόψτε ένα κομμάτι που να περισσεύει περίπου 2,5 εκατοστά σε κάθε πλευρά.

Διπλώστε τις άκρες προς τα μέσα. Γυρίζοντας το επιπλέον κομμάτι προς τα κάτω, δημιουργείτε ένα καθαρό τελείωμα, χωρίς αιχμηρές άκρες αλουμινόχαρτου που προεξέχουν.



Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτο βαρέος τύπου για τα συρτάρια που χρησιμοποιούνται συχνά. Είναι παχύτερο από το συνηθισμένο και αντέχει καλύτερα στη συνεχή μετακίνηση των μαγειρικών σκευών.



Αντικαταστήστε το όταν σκιστεί ή λερωθεί. Ανασηκώστε το φύλλο από τις γωνίες του, ώστε τα ψίχουλα να καταλήξουν μαζί του απευθείας στα σκουπίδια.

Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε πλευρά του απλού αλουμινόχαρτου προς τα πάνω. Η γυαλιστερή και η ματ πλευρά του αλουμινόχαρτου προκύπτουν επειδή κατά την παραγωγή δύο φύλλα περνούν ταυτόχρονα από τους κυλίνδρους επεξεργασίας και όχι λόγω κάποιας ειδικής επίστρωσης. Επομένως, η διαφορά στην όψη τους δεν έχει καμία σημασία όταν χρησιμοποιείτε το αλουμινόχαρτο ως επένδυση συρταριού.

Αν το συρτάρι περιέχει μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά εργαλεία, το αλουμινόχαρτο θα σκιστεί γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση, προτιμήστε μια πιο παχιά, πλενόμενη επένδυση, την οποία μπορείτε να ξεπλένετε στον νεροχύτη.

Πότε το αλουμινόχαρτο δεν είναι η κατάλληλη επιλογή





Το αλουμινόχαρτο δεν απορροφά το νερό. Αν τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη στο συρτάρι ενώ είναι ακόμη βρεγμένα, το νερό συγκεντρώνεται πάνω στο αλουμινόχαρτο και παραμένει σε επαφή με τον πάτο του συρταριού, αντί να εξατμιστεί. Γι' αυτό, φροντίστε όλα τα σκεύη να έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αποθηκεύσετε.

Επιπλέον, το αλουμίνιο είναι αγώγιμο υλικό. Μην το χρησιμοποιείτε σε συρτάρια που διαθέτουν ενσωματωμένη πρίζα ή σταθμό φόρτισης και κρατήστε το μακριά από καλώδια και φις.

Τέλος, η επένδυση με αλουμινόχαρτο δεν αποτελεί μέθοδο αντιμετώπισης των παρασίτων. Αν εντοπίσετε ήδη περιττώματα ή ζωντανά έντομα μέσα σε κάποιο συρτάρι, καθαρίστε το σχολαστικά και αντιμετωπίστε πρώτα το πρόβλημα με τα παράσιτα. Το ίδιο κέντρο ενημέρωσης για τα παράσιτα συνιστά επίσης την αποθήκευση των τροφίμων σε καλά κλεισμένα δοχεία, ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έντομα.

Τοποθετήστε την επένδυση μία φορά, αφαιρέστε την όταν λερωθεί και αφήστε τον πάτο του συρταριού καθαρό από κάτω. Αυτό είναι όλο το μυστικό!

Πηγή: iefimerida.gr