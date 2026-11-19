Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις τόσο με τον Ρώσο όσο και με τον Κινέζο ομόλογό του, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εμπορικές σχέσεις και τη διεθνή συνεργασία



Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν αποχώρησε σε «εξαιρετική διάθεση» από τη συνάντηση διάρκειας 40 λεπτών με τον Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία



Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, προκειμένου οι σχέσεις των δύο χωρών να διατηρηθούν στη «σωστή πορεία»



Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης τον Σι «φίλο» του, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με τον Πούτιν.

Ξεκίνησε η τριμερής υπό την προεδρεία του Σι Τζινπίνγκ, γράφουν τα κρατικά κινεζικά μέσα

Υπό την προεδρία του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, ξεκίνησε στη Σενζέν η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του ιδίου, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα