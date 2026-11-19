«Η Βουλή των Αντιπροσώπων απορρίπτει κατηγορηματικά τον φασισμό, τον ναζισμό και κάθε έκφραση ρατσισμού και αντισημιτισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της ελευθερίας, της ισότητας και του αλληλοσεβασμού. Η μνήμη των θυμάτων αποτελεί διαρκή παρακαταθήκη και μας επιφορτίζει με την ευθύνη να μην επιτρέψουμε την επανάληψη των εγκλημάτων του παρελθόντος», ανέφερε σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά στην Ολομέλεια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, που τιμάται στις 9 Νοεμβρίου.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε και στην 11η Νοεμβρίου μέρα που αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα των δύο παγκοσμίων πολέμων, στους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών, αλλά και στους αμάχους που πλήρωσαν με τη ζωή τους το τίμημα των πολεμικών συγκρούσεων.

Είπε ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη μνεία στους Κυπρίους εθελοντές που πολέμησαν μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις και θυσιάστηκαν, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την ειρήνη.

«Οι τραγικές συνέπειες των δύο παγκόσμιων συγκρούσεων αποτελούν διαχρονική προειδοποίηση. Σε έναν κόσμο όπου οι ένοπλες συρράξεις, η ανασφάλεια και οι ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανείπωτο πόνο, η διαφύλαξη της συνύπαρξης των λαών και η επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα παραμένουν συλλογική ευθύνη», τόνισε.