Η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέσω δια κλήσεως αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, με αίτημα την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης.

Κατά τη διαδικασία, για τον αιτητή εμφανίστηκαν οι δικηγόροι Αντώνης Δημητρίου, Χαρά Αλεξάνδρου και Χριστίνα Πέτρου, από το δικηγορικό γραφείο Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ, ενώ για τον Γενικό Εισαγγελέα εμφανίστηκε η Έλενα Κωνσταντίνου.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση του εντάλματος σύλληψης.