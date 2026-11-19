Αναλυτικά, τα κεντρικά σημεία της κοινής διακήρυξης περιλαμβάνουν:

-Αποτροπή πυρηνικού πολέμου: Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη θεμελιώδη αρχή ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», στέλνοντας ένα κοινό πολιτικό μήνυμα υπέρ της στρατηγικής σταθερότητας, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνουν δεσμευτικά βήματα για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων τους.



-Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ: Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Σι, ο Τραμπ και ο Πούτιν δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, ώστε να καταστεί «πιο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων» και στην εκπλήρωση της θεμελιώδους αποστολής του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.



-Αύξηση της προσφοράς διυλισμένων πετρελαιοειδών: Μετά από «εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνή κατάσταση», οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου «προς όφελος των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη σημασία της σταθερής ροής ενέργειας».



-Περιορισμός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ): Οι τρεις ηγέτες συμφωνούν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και παρόμοιοι θεσμοί «δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους», αναγνωρίζοντας τις αρχές της κρατικής συναίνεσης και του σεβασμού της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων ως «κρίσιμες». Η διατύπωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις για την αποδυνάμωση του ΔΠΔ, το οποίο στο παρελθόν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα