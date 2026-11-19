«Η ενέργεια αφορά τους ανθρώπους. Εάν αξιοποιήσουμε σωστά το 'Αφροδίτη' προς όφελος της Κύπρου, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα, να στηρίξει την επιχειρηματική ανάπτυξη και να ανοίξει νέες οικονομικές προοπτικές, αξιοποιώντας παράλληλα τον ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τομέα των υπηρεσιών», υπογράμμισε ο κ. Allam, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως επισήμανε, βασικός στόχος της Chevron είναι η παροχή οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης και ολοένα καθαρότερης ενέργειας, η οποία συμβάλλει στην ανθρώπινη πρόοδο.

«Εάν προχωρήσουμε σωστά, το 'Αφροδίτη' μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την Κύπρο, να προσφέρει την ενέργεια που χρειάζεται η περιοχή και, ευελπιστούμε, να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κύπρος έχει σημασία για τη Chevron. Δεν πρόκειται απλώς για την ανάπτυξη ενός κοιτάσματος φυσικού αερίου. Πρόκειται για τη δυνατότητα της Κύπρου να αποτελέσει μέρος ενός πιο διασυνδεδεμένου ενεργειακού συστήματος στη Μεσόγειο, όπου οι ενεργειακοί πόροι και οι υποδομές των χωρών της περιοχής θα λειτουργούν συμπληρωματικά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ενεργειακή τροφοδοσία, οικονομικά οφέλη και μεγαλύτερη περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε ο κ. Allam.

Παρά τις σημαντικές προοπτικές, η ανάπτυξη του κοιτάσματος έχει αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις, σημείωσε. Όπως εξήγησε, η απουσία σαφούς διαδρομής για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου στις αγορές αποτελούσε για χρόνια βασικό εμπόδιο, όχι μόνο για το «Αφροδίτη», αλλά και για την ευρύτερη αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου.

«Χρειάστηκε, επομένως, επιμονή και προσήλωση σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID), ενδεχομένως εντός του επόμενου έτους», ανέφερε.

Τα δεδομένα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, με τη γειτονική Αίγυπτο να αναδεικνύεται σε ελκυστική αγορά για το φυσικό αέριο της περιοχής, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Chevron θεωρεί την Ανατολική Μεσόγειο περιοχή στρατηγικής σημασίας, έχοντας ήδη σημαντική παρουσία στο Ισραήλ και βλέποντας περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Chevron, σήμερα, η εταιρεία ελέγχει αποθέματα φυσικού αερίου στην περιοχή που ανέρχονται σε περίπου 44 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της. Όπως αναφέρεται ενδεικτικά, η ποσότητα αυτή επαρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 75 εκατομμυρίων αμερικανικών νοικοκυριών για δέκα χρόνια.

Σημειώνεται ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη» είναι μικρότερης κλίμακας, ωστόσο, η ανάπτυξή του μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ενοποιημένης ενεργειακής αγοράς στη Μεσόγειο, συνδέοντας κοιτάσματα, υποδομές και αγορές. Η ενίσχυση αυτής της διασύνδεσης μπορεί, παράλληλα, να διευρύνει τις εμπορικές ευκαιρίες για παραγωγούς και καταναλωτές, καθιστώντας την περιοχή πιο ελκυστική για διεθνείς επενδύσεις.

Ο κ. Allam σημείωσε, τέλος, ότι η αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου μπορεί να ωφελήσει και την Ευρώπη, ακόμη και όταν το φυσικό αέριο διοχετεύεται σε άλλες αγορές. «Σε τελική ανάλυση, η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από την Κύπρο, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό της, απελευθερώνει ενεργειακούς πόρους από άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη», εξήγησε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ