Ωστόσο, έπειτα από μια νύχτα με λίγο ύπνο, μπορεί να δυσκολεύεστε περισσότερο να αντισταθείτε σε ένα γλυκό ή να αναζητάτε συνεχώς κάτι να τσιμπήσετε. Σας έχει συμβεί; Δεν είναι θέμα πειθαρχίας. Η έλλειψη ύπνου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στο φαγητό και μπορεί να κάνει δυσκολότερη την προσπάθεια απώλειας βάρους.

Πολλές μελέτες συνδέουν τον ανεπαρκή ύπνο με την αυξημένη κατανάλωση τροφής και την αύξηση βάρους. Μπορούμε, όμως, να πούμε ότι ο περισσότερος ύπνος βοηθά και στο αδυνάτισμα;

Περισσότερος ύπνος, λιγότερες θερμίδες;

Ένα από τα ισχυρότερα μέχρι στιγμής ευρήματα προέρχεται από μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με 80 υπέρβαρους ενηλίκους, οι οποίοι κοιμούνταν συστηματικά λίγο. Οι μισοί επιλέχθηκαν τυχαία για να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές ώστε να παρατείνουν τον ύπνο τους.

Κατάφεραν να κοιμούνται λίγο περισσότερο από μία επιπλέον ώρα κάθε βράδυ. Χωρίς να τους ζητηθεί να αλλάξουν τη διατροφή τους, άρχισαν να καταναλώνουν κατά μέσο όρο περίπου 270 θερμίδες λιγότερες την ημέρα.

Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό, αλλά δεν αποτελεί υπόσχεση ότι όποιος κοιμηθεί περισσότερο θα φάει αυτομάτως λιγότερο ή θα χάσει βάρος.

Μια άλλη μελέτη παρακολούθησε ανθρώπους που συμμετείχαν σε πρόγραμμα απώλειας βάρους διάρκειας ενός έτους. Όσοι κοιμούνταν καλύτερα έχασαν περισσότερο βάρος και περισσότερη λιπώδη μάζα σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν καλό ύπνο. Οι δεύτεροι ανέφεραν επίσης συχνότερα ότι δυσκολεύονταν να τηρήσουν τους στόχους τους για τη διατροφή και την άσκηση.

Τι συμβαίνει όταν κοιμάστε λιγότερο

Η εικόνα είναι σαφέστερη όταν οι ερευνητές περιορίζουν τον ύπνο των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με ανασκόπηση οι άνθρωποι τότε τρώνε περισσότερο, κατά μέσο όρο, περίπου 300 επιπλέον θερμίδες την ημέρα.

Στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες, ο περιορισμός ήταν σημαντικός. Οι συμμετέχοντες κοιμούνταν συνήθως τέσσερις ή πέντε ώρες τη νύχτα, πολύ λιγότερο από τις επτά έως εννέα ώρες που χρειάζονται οι περισσότεροι ενήλικοι.

Ωστόσο, μια νεότερη μελέτη έδειξε ότι ακόμη και μια μικρότερη μείωση μπορεί να επηρεάσει το βάρος. Όσοι κλήθηκαν να κοιμούνται 90 λεπτά λιγότερο από το συνηθισμένο πήραν κατά μέσο όρο περίπου 450 γραμμάρια μέσα σε έξι εβδομάδες. Η αύξηση μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά, όταν τέτοιες αλλαγές συνεχίζονται, το βάρος μπορεί σταδιακά να συσσωρεύεται.

Γιατί το γλυκό γίνεται πιο δελεαστικό

Απεικονιστικές μελέτες του εγκεφάλου έχουν δείξει ότι, όταν δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά, αυξάνεται η δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή. Δηλαδή, εάν έχετε ξενυχτήσει, μπορεί να σας φαίνεται πιο δύσκολο να αντισταθείτε σε ένα γλυκό, σε πατατάκια ή σε πρόχειρο φαγητό, ιδιαίτερα προς το τέλος της ημέρας.

Ένας ερευνητής περιγράφει μια εμπειρία από την εποχή που ήταν υποψήφιος διδάκτορας και εργαζόταν σε νυχτερινές βάρδιες σε εργαστήριο μελέτης του ύπνου. Κάθε εβδομάδα, ένας συνάδελφός του έφερνε λουκουμάδες με γλάσο. Όπως θυμάται, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει τη βάρδια χωρίς να φάει έναν ή δύο, παρότι δεν του άρεσαν καν ιδιαίτερα.

Η έλλειψη ύπνου, όμως, δεν επηρεάζει μόνο το πόσο και το τι τρώμε. Ο περιορισμένος ύπνος μπορεί να διαταράξει τους κιρκάδιους ρυθμούς, δηλαδή τους εσωτερικούς ημερήσιους ρυθμούς του οργανισμού, και να μειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτές οι μεταβολές ενδέχεται να ευνοούν την αποθήκευση λίπους και την αύξηση βάρους.



Η σχέση ανάμεσα στον ύπνο και στο φαγητό είναι αμφίδρομη. (pexels)

Λιγότερο ξεκάθαρα είναι τα στοιχεία για τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη. Οι πρώτες μελέτες υποδείκνυαν ότι επηρεάζονται από τον κακό ύπνο, αλλά οι νεότερες δεν έχουν δώσει σταθερά αποτελέσματα. Ορισμένες διαπιστώνουν επίδραση και άλλες όχι.

Δεν μετράνε μόνο οι ώρες



Ο ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί σωστά και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγεία της καρδιάς. Δεν αρκεί, όμως, να συμπληρώνετε έναν αριθμό ωρών. Σημασία έχουν επίσης:

η ώρα που κοιμάστε και ξυπνάτε,

η σταθερότητα αυτού του ωραρίου,

το πόσο συνεχόμενος είναι ο ύπνος σας,

το εάν αισθάνεστε ξεκούραστοι όταν ξυπνάτε.

Οκτώ ώρες ύπνου από τις τέσσερις το πρωί μέχρι το μεσημέρι δεν είναι κατ’ ανάγκη ισοδύναμες για την υγεία με ένα σταθερό οκτάωρο από τις δέκα το βράδυ μέχρι τις έξι το πρωί. Το βιολογικό μας ρολόι επηρεάζεται από το φως και το σκοτάδι, τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να προετοιμάζεται για εγρήγορση ή ύπνο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δύσκολη νύχτα αφήνει μόνιμες συνέπειες. Ο ύπνος δεν μπορεί να είναι τέλειος καθημερινά. Το ζητούμενο είναι τι συμβαίνει συστηματικά.

Και το φαγητό επηρεάζει τον ύπνο



Η σχέση ανάμεσα στον ύπνο και στο φαγητό είναι αμφίδρομη. Ο ύπνος επηρεάζει το τι και πόσο τρώτε, αλλά και η διατροφή σας μέσα στην ημέρα συνδέεται με το πώς κοιμάστε τη νύχτα.

Έρευνες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων και κορεσμένων λιπαρών με περισσότερες διαταραχές ύπνου και λιγότερο βαθύ ύπνο. Αντίθετα, η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και φυτικών ινών έχει συνδεθεί με καλύτερο ύπνο και λιγότερες νυχτερινές αφυπνίσεις. Τα πρόσθετα σάκχαρα και οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες έχουν επίσης συσχετιστεί με μεγαλύτερο κίνδυνο αϋπνίας σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με μικρές αλλαγές:

Περιορίστε τα τρόφιμα με πολλά πρόσθετα σάκχαρα και τα ζαχαρούχα ποτά.

Προτιμήστε προϊόντα ολικής άλεσης αντί για αντίστοιχα προϊόντα από επεξεργασμένα δημητριακά.

Προσθέστε περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα γεύματα της ημέρας.

Βάλτε φυλλώδη λαχανικά σε σούπες, μαγειρευτά και άλλες καθημερινές συνταγές.

Μικρές συνήθειες που βοηθάνε



Οι διατροφικές αλλαγές χρειάζεται να συνοδεύονται από συνήθειες που διευκολύνουν τον ύπνο:

Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα καθημερινά.

Διατηρείτε το υπνοδωμάτιο δροσερό, ήσυχο και σκοτεινό.

Περιορίστε την καφεΐνη, το αλκοόλ και τα βαριά γεύματα τις βραδινές ώρες.

Εάν ξυπνήσετε τη νύχτα, αποφύγετε να κοιτάζετε συνεχώς το ρολόι και να υπολογίζετε πόσες ώρες απομένουν μέχρι το πρωί.

Μην πιέζετε τον εαυτό σας να αποκοιμηθεί με το ζόρι.

Εάν οι δυσκολίες επιμένουν για μήνες ή ακόμη και χρόνια, χρειάζεται να ζητήσετε βοήθεια από επαγγελματία υγείας. Το ίδιο ισχύει όταν ο διαταραγμένος ύπνος επηρεάζει την καθημερινότητά σας.

Ο επαρκής ύπνος δεν εγγυάται ότι θα χάσετε κιλά. Ωστόσο, μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε με λιγότερη δυσκολία τις διατροφικές επιλογές της επόμενης ημέρας. Και αξίζει να έχει θέση στην προσπάθεια φροντίδας του βάρους σας, μαζί με το φαγητό και την κίνηση.

Πηγή: npr