Η έλευση του χειμώνα συνοδεύεται από μια αισθητή αλλαγή στη δραστηριότητα των άγριων ζώων. Ανάμεσα στα είδη που γίνονται ολοένα δυσκολότερα ορατά βρίσκονται και τα φίδια, τα οποία, καθώς οι θερμοκρασίες μειώνονται, αναζητούν κατάλληλα σημεία για να προστατευθούν από το κρύο.

Ωστόσο, η αντίληψη ότι τα φίδια εξαφανίζονται εντελώς από τα τέλη του φθινοπώρου μέχρι την άνοιξη δεν είναι ακριβής. Ανάλογα με το είδος, τη γεωγραφική περιοχή και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ορισμένα φίδια μπορεί να παραμείνουν περιστασιακά δραστήρια ακόμη και κατά τους ψυχρότερους μήνες.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό τους τον χειμώνα

Τα φίδια είναι εκτόθερμα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματός τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται, ο μεταβολισμός τους επιβραδύνεται και περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη τους για ενέργεια.

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται χειμερινή αδράνεια ή brumation και παρουσιάζει ομοιότητες με τη χειμερία νάρκη των θηλαστικών, χωρίς να ταυτίζεται πλήρως μαζί της.

Τα φίδια δεν βρίσκονται απαραίτητα σε συνεχή και βαθύ ύπνο. Μπορούν, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να κινηθούν, να αλλάξουν θέση ή ακόμη και να εγκαταλείψουν προσωρινά το καταφύγιό τους.

Πού βρίσκουν καταφύγιο τα φίδια



Στο φυσικό περιβάλλον, τα φίδια επιλέγουν σημεία στα οποία η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή και η έκθεσή τους στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες είναι περιορισμένη.

Συνηθισμένες χειμερινές κρυψώνες είναι:

-Εγκαταλελειμμένες υπόγειες φωλιές τρωκτικών και άλλων ζώων.

-Σχισμές βράχων και φυσικές κοιλότητες.

-Υπόγεια περάσματα και προστατευμένα σημεία του εδάφους.

-Σωροί από πέτρες, κορμούς και ξύλα.

-Κοιλότητες κάτω από ρίζες δέντρων.

Τα συγκεκριμένα καταφύγια προσφέρουν προστασία από το κρύο, τον άνεμο και αρκετούς φυσικούς εχθρούς.

Σε ορισμένα είδη και περιοχές, περισσότερα από ένα φίδια μπορεί να χρησιμοποιούν κοινά χειμερινά καταφύγια.

Οι απρόσμενες κρυψώνες κοντά στον άνθρωπο



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα φίδια δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε φυσικά καταφύγια.

Είναι δυνατόν να αναζητήσουν προστασία και σε χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας.

Υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ, εγκαταλελειμμένα κτίρια, σωροί οικοδομικών υλικών, ακόμη και μεγάλες γλάστρες ή προστατευμένα σημεία γύρω από κατοικίες μπορούν να προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, φίδια μπορεί να βρεθούν ακόμη και στον χώρο του κινητήρα σταθμευμένων αυτοκινήτων, αναζητώντας κάλυψη και προστασία. Στο iHunt.gr έχει καταγραφεί και περιστατικό με φίδι που εμφανίστηκε από το καπό αυτοκινήτου στον Βόλο.

Η παρουσία τους στα συγκεκριμένα σημεία δεν σημαίνει ότι επιδιώκουν επαφή με τον άνθρωπο. Πρόκειται κυρίως για αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου.

Γιατί εμφανίζονται ακόμη και τον Ιανουάριο



Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της χειμερινής συμπεριφοράς των φιδιών είναι ότι η αδράνειά τους μπορεί να διακόπτεται προσωρινά.

Σε περιοχές με ήπιο κλίμα, όπως η νότια Ελλάδα, η Κρήτη και η Κύπρος, οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες ορισμένων χειμερινών ημερών μπορούν να ευνοήσουν την πρόσκαιρη δραστηριοποίησή τους.

Έτσι, ένα φίδι ενδέχεται να εμφανιστεί σε ηλιόλουστο σημείο ακόμη και τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, κυρίως για να αξιοποιήσει τη θερμότητα του περιβάλλοντος.

Η συμπεριφορά αυτή εξαρτάται από το είδος, τις τοπικές θερμοκρασίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες του καταφυγίου.

Συνεπώς, η παρουσία φιδιού μέσα στον χειμώνα δεν αποτελεί από μόνη της αφύσικο ή ανεξήγητο περιστατικό.

Τι ρόλο παίζουν οι ήπιοι χειμώνες

Οι μεταβολές στις θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τον εποχικό κύκλο δραστηριότητας των ερπετών.

Όταν οι περίοδοι έντονου ψύχους είναι περιορισμένες και μεσολαβούν αρκετές θερμές ημέρες, ορισμένα φίδια έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εγκαταλείψουν προσωρινά τις κρυψώνες τους.

Η διάρκεια και η ένταση της χειμερινής αδράνειας, επομένως, δεν είναι ίδιες για όλα τα είδη ούτε για όλες τις περιοχές.

Πάντως, μια μεμονωμένη χειμερινή εμφάνιση δεν αρκεί για να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους πληθυσμούς των φιδιών.

Τι πρέπει να προσέχουν κυνηγοί και περιπατητές

Για όσους κινούνται στην ύπαιθρο, είτε για κυνήγι είτε για πεζοπορία και άλλες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η χειμερινή περίοδος δεν αποκλείει ολοκληρωτικά μια συνάντηση με φίδι.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μετακινούμε πέτρες, ξύλα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιούνται ως καταφύγια.

Εάν εντοπίσουμε φίδι, διατηρούμε ασφαλή απόσταση και δεν επιχειρούμε να το πιάσουμε, να το ενοχλήσουμε ή να το σκοτώσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό του iHunt.gr για την οχιά στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση ενδεχόμενου δαγκώματος.

Η ίδια προσοχή είναι απαραίτητη και για τα κυνηγόσκυλα, τα οποία δεν πρέπει να αφήνονται να πλησιάζουν ή να παρενοχλούν ένα φίδι. Σχετικό υλικό για πρώτες βοήθειες σε σκύλους από φίδια και έντομα υπάρχει στο iHunt.gr.

Εάν κάποιο φίδι έχει εισέλθει σε κατοικία ή άλλο σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής με ανθρώπους, είναι προτιμότερο να ζητηθεί βοήθεια από αρμόδιο φορέα ή κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία.

Ο σημαντικός ρόλος των φιδιών στη φύση



Παρά τον φόβο που συχνά προκαλούν, τα φίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των φυσικών οικοσυστημάτων.

Πολλά είδη συμβάλλουν στον έλεγχο των πληθυσμών τρωκτικών, ενώ τα ίδια αποτελούν τροφή για άλλους οργανισμούς.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς τους βοηθά στην αποφυγή άσκοπων συγκρούσεων με τον άνθρωπο και στην ασφαλέστερη συνύπαρξη με την άγρια ζωή.

Ο χειμώνας, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι τα φίδια έχουν εξαφανιστεί. Σημαίνει κυρίως ότι έχουν περιορίσει τη δραστηριότητά τους και έχουν αναζητήσει καταφύγιο μέχρι οι συνθήκες να γίνουν ξανά ευνοϊκές.

Πηγή: ihunt.gr