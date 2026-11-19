Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Clostridium botulinum, το οποίο υπό κατάλληλες συνθήκες παράγει την αλλαντική νευροτοξίνη, υπεύθυνη για τη δυνητικά θανατηφόρα τροφιμογενή αλλαντίαση.



Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), τα συμπτώματα της αλλαντίασης, εμφανίζονται συνήθως 12–36 ώρες μετά την έκθεση, αν και ο χρόνος επώασης μπορεί να παραταθεί για αρκετές ημέρες. Η νόσος προσβάλλει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας προοδευτική μυϊκή αδυναμία, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε παράλυση των αναπνευστικών μυών. Στα χαρακτηριστικά πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνονται η θολή ή διπλή όραση, η πτώση των βλεφάρων, η ξηροστομία και η δυσκολία στην ομιλία ή την κατάποση.

Το ECDC περιγράφει μια χαρακτηριστική κατιούσα χαλαρή παράλυση, η οποία αρχίζει συνήθως από τους μυς που νευρώνονται από τα κρανιακά νεύρα και μπορεί να επεκταθεί στον αυχένα, στα άνω άκρα και στους αναπνευστικούς μυς. Το 5–10% των περιστατικών αλλαντίασης μπορεί να καταλήξει σε θάνατο, ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία. Οι σοβαρές περιπτώσεις απαιτούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, χορήγηση αντιτοξίνης και ενδεχομένως μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η αντιτοξίνη εξουδετερώνει την τοξίνη που δεν έχει ακόμη δεσμευθεί στις νευρικές απολήξεις, χωρίς να αναστρέφει αμέσως την ήδη εγκατεστημένη παράλυση.

Πηγή: cibum.gr