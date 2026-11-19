Σε πειράματα με χοίρους τα μικρορομπότ βοήθησαν στη διάλυση θρόμβων περίπου 10 φορές ταχύτερα σε σύγκριση με τη χορήγηση φαρμάκων από μόνη της. Η ερευνητική ομάδα εργάζεται τώρα σε περαιτέρω δοκιμές ασφάλειας, προκειμένου να προετοιμάσει την τεχνολογία για μελλοντικές δοκιμές σε ανθρώπους.

«Ολόκληρη η κατασκευή είναι εμπνευσμένη από τη φύση. Υπάρχουν αυτά τα μικροσκοπικά βακτήρια που διαθέτουν μικρούς μαγνητικούς σκελετούς τους οποίους χρησιμοποιούν για να προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Μας εντυπωσίασαν πραγματικά η φυσική και οι ιδιότητές τους όταν εκτίθενται σε περιστρεφόμενα μαγνητικά πεδία» δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Σιμόνε Σούρλε καθηγήτρια ιατρικών μικροσυστημάτων στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zürich).

Αν δεν αντιμετωπιστούν οι θρόμβοι αίματος μπορούν να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή βλάβες. Αυτές οι αποφράξεις περιορίζουν τη ροή του αίματος προς ζωτικούς ιστούς του σώματος πυροδοτώντας σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα όπως εμφράγματα ή εγκεφαλικά επεισόδια στερώντας από τα κύτταρα το οξυγόνο.

Οι γιατροί μπορούν είτε να αφαιρέσουν τους θρόμβους με ειδικά εργαλεία είτε να χορηγήσουν φάρμακα που διαλύουν τους θρόμβους, τα οποία ονομάζονται θρομβολυτικά, κοντά στο σημείο της απόφραξης. Ωστόσο η μεταφορά αυτών των φαρμάκων στα τελευταία λίγα χιλιοστά της διαδρομής τους αποτελεί συχνά το δυσκολότερο μέρος.

«Όταν ένας σωλήνας αποφράσσεται σε ένα διακλαδισμένο σύστημα σωληνώσεων, το υγρό συναντά μεγαλύτερη αντίσταση και ρέει μέσω εναλλακτικών διαδρομών όπου μπορεί να περάσει ευκολότερα. Έτσι, όταν προσπαθείς στη συνέχεια να μεταφέρεις φάρμακα για να διαλύσεις τον θρόμβο, αυτά δεν εισέρχονται σε αυτή την περιοχή, επειδή είναι αποφραγμένη» εξηγεί η Σούρλε.

Εδώ είναι που μπορούν να βοηθήσουν τα μικρορομπότ. Πρόκειται για μικροσκοπικά σωματίδια των οποίων η κίνηση ελέγχεται από εξωτερικούς μαγνήτες, οι οποίοι τα κάνουν να περιστρέφονται και να αναποδογυρίζουν μέσα στα αιμοφόρα αγγεία. Τα ρομπότ μπορούν να ανακατευθύνουν τη διαταραγμένη ροή του αίματος και, έτσι, να μεταφέρουν τα απαραίτητα φάρμακα απευθείας στον στόχο τους, σύμφωνα με τη Σούρλε και την ομάδα της.

Η τεχνολογία

Κάθε μικρορομπότ, σε σχήμα σφαίρας, περιέχει έναν μαγνητικό πυρήνα από νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου, ο οποίος περιβάλλεται από ένα προστατευτικό περίβλημα πολυμερούς υδρογέλης. Όταν εκτίθενται σε ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο τα μικρορομπότ αρχίζουν ουσιαστικά να κάνουν τούμπες μέσα στο αιμοφόρο αγγείο δημιουργώντας μικρές δίνες που βοηθούν στην παράσυρση των φαρμάκων μαζί τους.

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο άκαμπτος μαγνητικός πυρήνας των ρομπότ εξασφαλίζει προβλέψιμη περιστροφή, ενώ το σώμα από υδρογέλη εμποδίζει τα σωματίδια να κολλήσουν μεταξύ τους και να σχηματίσουν συσσωματώματα. Η ομάδα δοκίμασε αρχικά τα μικρορομπότ σε ένα μοντέλο αιμοφόρου αγγείου από πυρίτιο, το οποίο περιείχε θρόμβους από αίμα χοίρων. Με τη βοήθεια των περιστρεφόμενων μικροσωματιδίων ένα θρομβολυτικό φάρμακο διέλυσε τις αποφράξεις περίπου 10 φορές ταχύτερα από ό,τι όταν χορηγήθηκε μόνο το φάρμακο. Πρόκειται για μια διαφορά που θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια, ανέφεραν οι ερευνητές.

Στη συνέχεια επανέλαβαν το πείραμα σε ζωντανούς χοίρους προκαλώντας θρόμβους στα αιμοφόρα αγγεία των νεφρών κάθε ζώου. «Όταν εισαγάγαμε τα μικρορομπότ μαζί με ένα συμβατικό, υπερσύγχρονο φάρμακο, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τη ροή του αίματος σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή σε σύγκριση με την περίπτωση που υπήρχε μόνο το φάρμακο. Το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή μελετών ασφάλειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε μεγαλύτερα ζώα» εξήγησε η Σούρλε.

Προηγούμενες μελέτες ασφάλειας σε ποντίκια έδειξαν ότι τόσο το οξείδιο του σιδήρου όσο και το πολυμερές περίβλημα της υδρογέλης διασπώνται με ασφάλεια μέσα στο σώμα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ωστόσo η ομάδα θα πρέπει τώρα να αποδείξει ότι η συσκευή είναι ασφαλής σε μεγαλύτερα θηλαστικά προτού δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Η πιο πρόσφατη δοκιμή σε χοίρους δεν εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διασπάται η συσκευή ούτε την κατάσταση των ζώων μετά τη διάλυση των θρόμβων.

Τελικά οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα μικρορομπότ θα μπορούν να χορηγούνται με ένεση στο σώμα μαζί με το θρομβολυτικό φάρμακο. Μόλις εισέλθουν στον οργανισμό θα ελέγχονται μέσω στοχευμένων ηλεκτρομαγνητών, καθιστώντας την τεχνική εύκολη στην ενσωμάτωση στις υπάρχουσες κλινικές διαδικασίες αντιμετώπισης θρόμβων.

Η έρευνα της ομάδας βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση από ομοτίμους (peer review), ωστόσο η Schürle έχει ήδη υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με την παραγωγή των μικρορομπότ, η οποία χρησιμοποιεί μια τεχνική μικρορευστομηχανικής βασισμένη σε σταγονίδια, για τη δημιουργία κάθε μεμονωμένου σωματιδίου.

«Πρόκειται για μια πολύ φθηνή μέθοδο παραγωγής των μικρορομπότ με υψηλή παραγωγικότητα. Στόχος είναι να βελτιώσουμε τη διαδικασία διάλυσης των θρόμβων εκεί όπου παρουσιάζει αδυναμίες και να βοηθήσουμε τα φάρμακα να διανύσουν τα τελευταία χιλιοστά της διαδρομής τους, ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματικά» κατέληξε η Σούρλε.

Naftermporiki.gr