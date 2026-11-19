Ολοκληρώθηκε η ιστορική τριμερής σύνοδος κορυφής Σι, Τραμπ και Πούτιν στη Σενζέν, κράτησε περίπου 1,5 ώρα

Αυλαία έριξε, μετά από περίπου 1,5 ώρα, η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.



Σε ζωντανή μετάδοση του δικτύου καταγράφηκε η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ να αναχωρεί από τη Βίλα Κίλιν (Qilin Shanzhuang) με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των πρώτων κοινών συνομιλιών των ηγετών των τριών υπερδυνάμεων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα