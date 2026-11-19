Οι εργασίες συνεχίστηκαν και σήμερα, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Στο σημείο βρέθηκε εκ νέου η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή, η οποία χθες είχε απομακρυνθεί από την περιοχή με περιπολικό.

Σε δηλώσεις της κάνει λόγο για περιβαλλοντικό έγκλημα και λεηλασία της φύσης, ενώ καταγγέλλει ότι οι διαμαρτυρόμενοι προειδοποιήθηκαν πως θα συλληφθούν εάν παρεμποδίσουν τις εργασίες.

Η ίδια επανέλαβε την έκκλησή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βουλευτές και πολιτικά κόμματα να παρέμβουν, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δεν εξετάστηκαν.

Από πλευράς του ο κοινοτάρχης Μαζωτού, Γιώργος Δημητρίου, δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως οι εργασίες θα συνεχίζονταν σήμερα.

Ανέφερε ότι αύριο το Κοινοτικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει γραπτώς τις προτάσεις του κράτους για τα αντισταθμιστικά μέτρα προς την κοινότητα, ως αντάλλαγμα για τη δημιουργία της κινητής μονάδας αφαλάτωσης. Στη συνέχεια, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα συνέλθει για να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

Διακριτική παρουσία της αστυνομίας στο χώρο με τα μέλη της δύναμης να πραγματοποιούν περιπολίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ