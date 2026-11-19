Η ανάλυση της τιμής επιτυγχάνεται με πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Νίκος Γεωργίου, Bουλευτής ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Eπιτροπής Eμπορίου ο οποίος και έλαβε τα εύσημα από όλους τους συναδέλφους του για τα αντανακλαστικά και την παρέμβασή του.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε και τροποποιεί τον νόμο περί Προστασίας του Καταναλωτή, ώστε να θεσπιστεί η υποχρέωση αναγραφής από την 1η Φεβρουαρίου 2027 στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη πώλησης καυσίμων κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο των βασικών στοιχείων που συνθέτουν την τελική τιμή που καταβάλλεται, αφαιρεθέντων των ποσών του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και του ποσού που αναλογεί στη συνδρομή στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών.

Ο εισηγητής της πρότασης είπε στην Ολομέλεια ότι σε μια περίοδο ακρίβειας ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει πως διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων και η πρόταση του δεν είναι απλά τυπική. Σημείωσε ότι βεβαίως και η διαφάνεια δεν αναμένεται από μόνη της να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, ωστόσο θα βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να ασκούν αποτελεσματικότερο έλεγχο.

O κ. Γεωργίου ανέφερε ότι σήμερα που ο καταναλωτής περνά δύσκολα πρέπει εύκολα να εντοπίζει ποια πρατήρια εφαρμόζουν μείωση τιμών όταν μειώνεται ο φόρος και ποια όχι. Πρόσθεσε ότι με αυτό τον τρόπο λαμβάνει πρακτικά αξία η διαφάνεια και ενισχύεται η πίεση προς την εκτελεστική εξουσία, ενισχύεται η λογοδοσία και οικοδομείται εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βουλευτής ΑΚΕΛ, μίλησε για θετική πρόταση η οποία μπορεί να μην μειώνει τις τιμές ωστόσο ενισχύει την λογοδοσία και την διαφάνεια. Ανέφερε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς πληρώνει και πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή θα έπρεπε να ικανοποιεί τα πρατήρια γιατί θα δείξει τα αυξημένα έσοδα του κράτους όταν αυξάνονται οι τιμές. Κάλεσε σε αποτελεσματική εφαρμογή της πρότασης χωρίς καθυστέρηση από εταιρίες και πρατήρια.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ συνεχάρη τον κ. Γεωργίου για την άμεση παρέμβασή του, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα σε συνεδρίαση της επιτροπής οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να δώσουν στοιχεία για τα ποσά που εισρέουν στο κράτος με τους φόρους και έρχεται η πρόταση να το διευθετήσει.

Τα συγχαρητήριά του διατύπωσε και ο Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, αναφέροντας ότι με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται και η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών για ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης χαιρέτισε την πρόταση λέγοντας ότι με τον διαχωρισμό των τιμών ενισχύεται η διαφάνεια.