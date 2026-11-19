Το Ευρωκοινοβούλιο επισημαίνει πως «τούτου λεχθέντος ωστόσο, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό».

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωβουλευτής της άκρας δεξιάς (AfD), Κριστίν Άντερσον, κατήγγειλε παρεμπόδιση διέλευσης Ευρωβουλευτών της Ευρωομάδας Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών (ESN) στα κατεχόμενα.

Το ΚΥΠΕ δεν έλαβε απάντηση σε αίτημα για σχόλιο από την Ευρωβουλευτή και το ESN.