Συγκεκριμένα, γύρω στις 13:00, στη διαδρομή από τη Στατό προς την Παναγιά, η ομίχλη ήταν ιδιαίτερα πυκνή, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα και δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα.

Όπως αποτυπώνεται και στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, ο δρόμος χάνεται μέσα στην ομίχλη, ενώ τα δέντρα και η γύρω βλάστηση διακρίνονται με δυσκολία, συνθέτοντας ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο. Την ίδια ώρα, από την Άξυλου μέχρι τη Στατό σημειωνόταν ελαφριά βροχόπτωση.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της περιορισμένης ορατότητας και του βρεγμένου οδοστρώματος.