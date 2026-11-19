ΠτΔ: Προαναγγέλλει έκτακτα μέτρα στήριξης για τους πολίτες πριν από τις γιορτές – «Δεν σταματούμε εδώ» - Ποιοι θα ωφεληθούν
Νέα έκτακτα μέτρα στήριξης των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πολύ σύντομα και ότι από τις παρεμβάσεις θα ωφεληθεί η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση της ΕΚΟ να προχωρήσει σε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, καλώντας και άλλες επιχειρήσεις να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.