Συγκεκριμένα, το σακάκι βρίσκεται κρεμασμένο σε στύλο, απέναντι από το Διοικητήριο Λεμεσού, κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση πολίτη, το σακάκι βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και τρεις ημέρες, με την ελπίδα να το εντοπίσει ο ιδιοκτήτης του.

Όποιος το έχει χάσει ή γνωρίζει σε ποιον ανήκει, μπορεί να μεταβεί στο σημείο για να το παραλάβει.

Παρακαλούνται οι πολίτες να κοινοποιήσουν την ανάρτηση, ώστε το σακάκι να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του.