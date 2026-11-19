Με τον νέο τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας φeefrεε, η Ancoria Bank προσφέρει μηδενικές χρεώσεις τήρησης. Ποια είναι, όμως, τα πέντε βασικά πράγματα που πρέπει να ελέγξεις πριν επιλέξεις πού θα κατατίθεται ο μισθός σου;

1. Υπάρχουν χρεώσεις για την τήρηση του λογαριασμού;

Ένα από τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται να εξετάσεις είναι αν η τράπεζα χρεώνει κάποιο ποσό για τη διατήρηση του λογαριασμού σου. Ακόμη κι αν πρόκειται για μια μικρή μηνιαία ή ετήσια επιβάρυνση, το ποσό αυτό προστίθεται στα υπόλοιπα έξοδα που μπορεί να έχεις.

Γι’ αυτό, πριν ανοίξεις έναν λογαριασμό μισθοδοσίας, έλεγξε αν υπάρχει χρέωση τήρησης και αν αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με το υπόλοιπο ή τη χρήση του λογαριασμού.

2. Πόσο κοστίζει η χρεωστική κάρτα;

Η χρεωστική κάρτα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, είτε για αγορές σε καταστήματα είτε για ηλεκτρονικές πληρωμές.

Αξίζει, λοιπόν, να ελέγξεις αν υπάρχει ετήσια συνδρομή ή άλλο κόστος έκδοσης και χρήσης, καθώς και ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον χρέωση. Μια κάρτα χωρίς ετήσια συνδρομή μπορεί να περιορίσει τα πάγια έξοδα που συνδέονται με τον τραπεζικό σου λογαριασμό.

3. Ποιες χρεώσεις ισχύουν για τις μεταφορές χρημάτων;

Οι μεταφορές χρημάτων αποτελούν μέρος της καθημερινής τραπεζικής διαχείρισης. Μπορεί να χρειάζεται να στείλεις χρήματα σε κάποιο άλλο πρόσωπο, να εξοφλήσεις μια υποχρέωση ή να μεταφέρεις ποσά μεταξύ λογαριασμών.

4. Προσφέρει ο λογαριασμός πιστωτικό τόκο στις καταθέσεις;

Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να προσέξεις είναι αν ο λογαριασμός προσφέρει πιστωτικό τόκο στα χρήματα που διατηρείς σε αυτόν.

Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έλεγξε από ποιο ποσό και πάνω υπολογίζεται ο τόκος, ποιο επιτόκιο εφαρμόζεται και πότε γίνεται η πίστωση των τόκων στον λογαριασμό σου. Είναι χρήσιμο να γνωρίζεις αν τα χρήματα που παραμένουν στον λογαριασμό σου μπορούν να αποφέρουν κάποιο επιπλέον όφελος.

5. Ποιες επιπλέον υπηρεσίες περιλαμβάνονται χωρίς χρέωση;

Πέρα από τις βασικές λειτουργίες ενός λογαριασμού, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τη διαχείριση των χρημάτων σου πιο εύκολη.

Ενημερώσου για τις χρεώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για τη δημιουργία και την εκτέλεση πάγιων εντολών, καθώς αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της συναλλαγής. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται χωρίς κόστος και ποιες ενδέχεται να επιβαρύνουν τον λογαριασμό σου.

Ο τρεχούμενος λογαριασμός μισθοδοσίας φeefrεε της Ancoria Bank

Αν αναζητάς έναν λογαριασμό μισθοδοσίας με μηδενικά έξοδα τήρησης, η Ancoria Bank έχει λανσάρει τον νέο τρεχούμενο λογαριασμό κατάθεσης μισθού φeefrεε.

Ο λογαριασμός προσφέρει μηδενικές χρεώσεις τήρησης και δωρεάν άνοιγμα, ενώ συνοδεύεται από δωρεάν χρεωστική κάρτα Visa myPersonal, χωρίς ετήσια συνδρομή.

Παράλληλα, οι μεταφορές χρημάτων SEPA και SEPA Instant μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής myAncoria πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μεταφορών. Επιπλέον, ο λογαριασμός προσφέρει πιστωτικό τόκο από το πρώτο ευρώ που κατατίθεται, με την πίστωση των τόκων να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε χρόνου.

Στα επιπλέον οφέλη περιλαμβάνονται έως και 10 δωρεάν αναλήψεις μετρητών κάθε μήνα από οποιοδήποτε ΑΤΜ στην Κύπρο. Ο πελάτης μπορεί επίσης να ενημερώνεται μέσω SMS για συναλλαγές με την κάρτα και μεταφορές χρημάτων.

Για να αποκτήσεις τον λογαριασμό, αρκεί να μεταφέρεις τον μισθό σου στην Ancoria Bank. Μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία μέσω της εφαρμογής myAncoria ή να επισκεφθείς ένα από τα τραπεζικά κέντρα της τράπεζας. Σε περίπτωση που επιλέξεις την εφαρμογή, αρχικά ανοίγεις τρεχούμενο λογαριασμό και στη συνέχεια λειτουργός της τράπεζας επικοινωνεί μαζί σου για τη μετατροπή του σε λογαριασμό μισθοδοσίας φeefrεε.

Μάλιστα, όσοι ανοίξουν τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας φeefrεε μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2026 συμμετέχουν σε κλήρωση για ένα δωρεάν ταξίδι στη Βιέννη για δύο άτομα, με διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Ο μεγάλος τυχερός θα ανακοινωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2026. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με τον φeefrεε, η Ancoria Bank παρουσιάζει μια επιλογή για όσους θέλουν να διαχειρίζονται τη μισθοδοσία τους με μηδενικά έξοδα τήρησης και συγκεκριμένες δωρεάν υπηρεσίες για τις καθημερινές τραπεζικές τους συναλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της Ancoria Bank: www.ancoriabank.com.