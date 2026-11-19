Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, με δικαστικά εντάλματα που εκδόθηκαν στη βάση μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν περίπολο της Αστυνομίας, εντόπισε σε δρόμο της Λευκωσίας, τη μία γυναίκα, τραυματισμένη. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της περιοχής, νεκρή άλλη μία γυναίκα. Ο θάνατος της προκλήθηκε από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Τα στοιχεία της νεκρής γυναίκας έχουν πλέον εξακριβωθεί. Πρόκειται για την Thi Thuong Pham, ηλικίας 41 ετών, από το Βιετνάμ. Οι εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων της δεύτερης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε σοβαρή κατάσταση, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.