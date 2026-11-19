Το τροποποιητικό νομοσχέδιο συζητήθηκε την Πέμπτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον εξέτασή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάγκη για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προέκυψε από προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή της, με σημαντικότερο τις μακροχρόνιες εκκρεμότητες σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σημειώνεται, οι διαδικασίες καθορισμού και καταβολής αποζημιώσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια, καθώς δεν προβλέπονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες για την προσφυγή των ιδιοκτητών στο Δικαστήριο.

Ως αποτέλεσμα, προστίθεται, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εγγραφή των απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο όνομα των αρμόδιων αρχών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν δικαστικές διαφορές, με πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος.

«Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, μέσω της εισαγωγής σαφών χρονικών προθεσμιών, καθώς και της απλοποίησης και της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών», επισημαίνεται.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η θέσπιση προθεσμίας 12 μηνών, εντός της οποίας ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αποταθεί στο Δικαστήριο για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία, το ποσό θα θεωρείται συμφωνηθέν.

Διευκολύνεται, επίσης, η καταβολή ή η κατάθεση της αποζημίωσης στον Γενικό Λογιστή, ανεξαρτήτως του ύψους της, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ιδιοκτήτης αρνείται να εισπράξει το ποσό. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να προχωρεί άμεσα η εγγραφή του απαλλοτριωθέντος ακινήτου στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της αρμόδιας απαλλοτριούσας αρχής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται το φορολογικό καθεστώς σε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφωνιών μεταξύ του Κράτους και ιδιοκτητών για την απόκτηση ακινήτων, με πρόβλεψη ότι δεν θα καταβάλλονται φόροι, τέλη κ.λπ.

Ακόμη, παρέχεται στις απαλλοτριούσες αρχές η δυνατότητα να διατηρούν ακίνητα, αντί να προχωρούν σε δημόσιο πλειστηριασμό, εφόσον έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην πληρέστερη ενημέρωση των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ανάρτησης σχετικών πληροφοριών στις ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών.

Περιλαμβάνονται και τα Κοινοτικά Συμβούλια στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, ενώ διευρύνεται και αποσαφηνίζεται η περιγραφή του σκοπού των απαλλοτριώσεων για αρχαιολογικούς σκοπούς.

«Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για το Κράτος και τις αρμόδιες αρχές. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, διασφαλίζονται ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης, περιορίζονται οι μακροχρόνιες εκκρεμότητες και ενισχύεται η ενημέρωση και η εξυπηρέτησή τους, ενώ παράλληλα αναμένεται να περιοριστούν οι αμφισβητήσεις και οι δικαστικές διαφορές», τονίζεται.

«Για το Κράτος και τις αρμόδιες αρχές, οι ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού κόστους και των τόκων επί των αποζημιώσεων, στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και στην έγκαιρη αξιοποίηση των ακινήτων για την υλοποίηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων», προστίθεται.

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σημειώνει ότι η προτεινόμενη νομοθετική τροποποίηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών που προκαλούσαν καθυστερήσεις, διοικητικές εκκρεμότητες και δικαστικές διαφορές.

Όπως αναφέρει, βασική επιδίωξη είναι η εισαγωγή σαφών χρονικών προθεσμιών, ώστε οι διαδικασίες αποζημίωσης να ολοκληρώνονται ταχύτερα, να διευκολύνεται η καταβολή ή η κατάθεση των αποζημιώσεων και να επιταχύνεται η εγγραφή των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. Παράλληλα, ενισχύεται η ενημέρωση των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και αξιοποιούνται οι δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

«Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου, που θα περιορίζει τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες, θα διευκολύνει την υλοποίηση σημαντικών έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων και, πρώτιστα, θα διασφαλίζει τον σεβασμό στα δικαιώματα των ιδιοκτητών και την έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωσή τους», υπογραμμίζει ο Υπουργός Εσωτερικών.