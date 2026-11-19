Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι οι πρακτικές παραχώρησης πολεοδομικών παρεκκλίσεων απασχολούν την Πολιτεία και την κοινωνία εδώ και χρόνια, καθώς αποφάσεις που λαμβάνονται προκαλούν προβληματισμό κατά πόσο εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα και πιέσεις.

Αναφερόμενος στην περίπτωση του Κάβο Γκρέκο, σημείωσε ότι εξετάστηκε η κατασκευή κτισμάτων, περιλαμβανομένων μοναστηριών, σε προστατευόμενες περιοχές Natura, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ένας πολύ μεγάλος αριθμός γνωματεύσεων και αποφάσεων που θεωρούν ότι είναι παράνομα αυτά τα κτίσματα», καθώς και σχετική δικαστική απόφαση.

«Εντούτοις, αντί να προχωρήσει η επιβολή, υπάρχει μια κωλυσιεργία», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την απαρέσκειά του για την απουσία του Δήμου Αγίας Νάπας από τη συνεδρία, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πλέον αρμόδιο φορέα.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο ζήτημα εντός Ιανουαρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των νόμων και του Συντάγματος. «Ουδείς υπεράνω του δημοσίου συμφέροντος», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας.

«Δεν γίνεται να κατεδαφίζεις μια πέργολα ή ένα δωμάτιο σε έναν προσφυγικό οικισμό, αλλά να καταπίνεις κτίσματα σε περιοχές Natura, πρόσθετους ορόφους σε πύργους και ούτω καθεξής», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αντρέας Κωνσταντίνου ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επανεξέτασης της αίτησης αδειοδότησης της Μονής, διαπιστώθηκε η ανάγκη για αυστηρότερες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση.

«Συμφωνήσαμε ότι χρειάζονται αυστηρότερες διαδικασίες και ότι πρέπει να δώσουμε στις αρμόδιες αρχές τα εργαλεία για να παρεμβαίνουν έγκαιρα», είπε, τονίζοντας ότι «η άδεια πρέπει να προηγείται του έργου», ώστε να αποτρέπεται η πρακτική έναρξης εργασιών πριν από την υποβολή αίτησης αδειοδότησης.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει και στον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ενώ έθεσε και το ζήτημα της έγκαιρης ενημέρωσης των Δήμων και Κοινοτήτων από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης για τις άδειες που εκδίδουν, μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, κατά την τελευταία τριετία εγκρίθηκαν περίπου 200 από τις 294 αιτήσεις για πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση.

Ειδικά για τη Μονή των Αγίων Εφραίμ και Κατερίνης, εξέφρασε τη θέση ότι «η Μονή πρέπει να αδειοδοτηθεί», επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας χριστιανικών ναών ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Διερωτήθηκε, μάλιστα, κατά πόσο θα μπορούσε να είχε ανεγερθεί το ιστορικό Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα εάν ίσχυαν τότε οι ίδιες διαδικασίες αδειοδότησης.

Εξάλλου, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Αντρέας Παπαχαραλάμπους τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της Ιεράς Μονής Αγίων Εφραίμ και Κατερίνης, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν πνευματικό θεσμό που συνδέεται και με τη δημιουργία στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

«Δεν μιλάμε για έναν επιχειρηματία που επιδιώκει να προσθέσει έναν ακόμη ή δύο ακόμη ορόφους. Μιλάμε για την Εκκλησία μας, για την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, για έναν πνευματικό θεσμό του τόπου μας», ανέφερε.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε ότι η αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων «χωρίς οποιεσδήποτε πιέσεις και προκαταλήψεις».

«Σεβόμαστε τη νομιμότητα και το περιβάλλον, βεβαίως, αλλά πιστεύουμε βαθιά στην πίστη και στην παράδοση του τόπου μας», πρόσθεσε, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να συζητείται η κατεδάφιση ενός μοναστηριού και υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος να διατηρηθούν τόσο η Μονή όσο και η σχεδιαζόμενη στέγη φιλοξενίας.