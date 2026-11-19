Για την κοινή απόφαση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων ενημέρωσε το ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου.

Η κ. Βασιλείου ανέφερε συγκεκριμένα πως οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αξιολογώντας τα μέχρι της παρούσης δεδομένα, αποφάσισαν να αποδεχθούν τη δεύτερη πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και να παρευρεθούν σε συνάντηση που θα ορισθεί τις επόμενης ημέρες.

Υπενθυμίζοντας ότι ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ είχαν απαντήσει αρνητικά στην πρώτη πρόσκληση της Υπουργού, η κ. Βασιλείου είπε ότι «ξεκαθαρίσαμε με επιστολή μας στην Υπουργό ότι συνάντηση θα έχει νόημα εφόσον υπάρχει πρόθεση και διάθεση από πλευράς Υπουργείου να μετακινηθεί από τις θέσεις του στα σημεία τα οποία για εμάς αποτελούν θέματα αρχής».

Διευκρίνισε ότι αναφέρεται στο θέμα της θυματοποίησης των εκπαιδευτικών είτε λόγω απόλυσης, είπε λόγω απώλειας της δυνατότητας μονιμοποίησης.

Πρόσθεσε ότι αυτές ήταν οι θέσεις που περιέχονται στην επιστολή που απέστειλαν στην Υπουργό, σημειώνοντας ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις φρονούν ότι αφού μετά τις δύο επιστολές τους, έλαβαν νέα πρόσκληση από την Υπουργό με αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, να συζητηθούν τα ζητήματα επί των οποίων υπάρχουν διαφωνίες, θα ήταν σκόπιμο να ανταποκριθούν στην πρόσκληση ως ένδειξη καλής θέλησης και έχοντας κατά νου ότι το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να δείχνει τη διάθεση να διαφοροποιήσει τις θέσεις του στα σημεία επί των οποίων διαφωνούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Εννοείται, σημείωσε, ότι η όποια εξέλιξη ή διαπίστωση προκύψει από τη συνάντηση θα τεθεί ενώπιον των συλλογικών έκαστης εκπαιδευτικής οργάνωσης για να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.