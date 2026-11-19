Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, έφερε ένσταση στη συνέχιση της κράτησής του και κατέθεσε στοιχεία στο Κακουργιοδικείο που, κατά τον ίδιο, συνιστούν τους δεσμούς με την Δημοκρατία. Στη βάση αυτή, ζήτησε όπως αφεθεί ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε την ενδιάμεση πρωτόδικη απόφαση για την κράτηση του κατηγορούμενου στη βάση του κινδύνου φυγοδικίας του.

Όπως σημειώνεται, το Εφετείο αποδέχθηκε τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα κρίνοντας ότι το Κακουργιοδικείο αξιολόγησε ορθά τα στοιχεία διατάζοντας την κράτηση του κατηγορούμενου και ότι όσα προβλήθηκαν ενώπιον του ως αντικίνητρα δεν ήταν ικανά να ανατρέψουν τον διαπιστωθέντα κίνδυνο φυγοδικίας.

Υπενθυμίζουμε, σημειώνει το Εφετείο στην απόφασή του, «ότι τα ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεδομένα σε σχέση με τους αντικειμενικούς αυτούς παράγοντες παρέμειναν ως έχουμε εξηγήσει αναλλοίωτα» και «ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εφεσείοντας αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, και το αδίκημα του βιασμού για το οποίο προβλέπεται διά βίου φυλάκιση. […] Εφόσον η κράτηση κριθεί αναγκαία, τότε υποχωρούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στον κατηγορούμενο ή την οικογένειά του».

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’, Έρια Παπαλοΐζου.