Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος από χαμηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται στα δυτικά να πέσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος από χαμηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται στα δυτικά να πέσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, σε περιοχές του εσωτερικού είναι πιθανόν να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι στο εσωτερικό θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο στα παράλια θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και παροδικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 19 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά και αργότερα και στην Καρπασία, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και σταδιακά μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί γενικά ήρεμη μεχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο και την Κυριακή, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης τοπικής συννεφιάς, ενώ τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση και τη Δευτέρα μη αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.