Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της αναπαράστασης, η τροχαία κίνηση προς Πάφο θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Το Τμήμα απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.